中國軍機擾飛太多或反傷“機心” 發動機技術落後難醫硬傷

中國/台灣

台灣國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受美媒採訪指出，中共軍機常態性擾台，已造成中國後勤補保的額外負擔，因中國軍機發動機的壽命太短，這就是中國航空產業的“心臟病”。近日，中國軍方派遣無人機擾台，被認為是減輕軍機負擔之舉。不過，也有分析指出，中國軍隊經費多，資源多，經得起軍演與擾飛負擔，而且對台灣造成更大比例的消耗。

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據中央社引述消息稱，台灣軍事專家認為中國發動機技術落後至少20年，堪稱中國軍機“心臟病”。

該報道引述美國之音消息，自8月初以來中國接連對台軍演，專家說，解放軍升高對台武嚇，首當其衝就是戰機發動機的過度耗損，因中國國造發動機的技術落後他國至少20年，堪稱共機心臟病。

而專精軍用航空發動機的中國工程院院士甘曉華，2017年出席一場工程研討會曾坦承，中國在發動機的設計製造，仍落後國外最先進水準至少一個世代，也就是至少20到25年的時間。中國軍事專家宋忠平也曾於微博撰文指出，中國航空發動機的壽命短是致命傷，只有美軍航空發動機壽命的8分之1。他說，比如惠普公司（HP）為美軍研製的F119發動機壽命可達1萬2000小時，而中國渦扇-10發動機的壽命僅1500小時，關鍵在於高溫材料的耐受性不佳。

據台灣國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中國於1980年代開始自製發動機，起步比俄羅斯晚，相較於俄系的AL-31發動機，中國國產的渦扇-10就算以1.5倍的改良係數計算，壽命也只有1500小時，遠不及台灣空軍F-16機隊等所使用，壽命逾8000小時的美系發動機。他說，無論是（中國）俄系的戰機蘇-27或蘇-30，或是（中國）國造的殲-16、殲-10都是一樣，若以配備AL-31發動機的俄系戰機而論，依國際間資料壽命大概1000個小時，若中共自製的太行發動機也就是渦扇-10系列，可能好一點，不過也1500小時。

蘇紫雲指出，中國雖已着手改善各類飛機的“心臟病”，但中國的C919客機仍須向美國購買發動機，且企圖購併烏克蘭的馬達西奇公司（Motor Sich）以取得發動機技術，凸顯中國航空業的“心臟病”仍未根治。

他說，中共先進戰機約1200架，但發動機的先天壽命與數量有限，況且共軍戰略方向不只面對台海，另包括東海、南和印度等戰區，還得不時侵擾日本的防空識別區，並對付美軍軍機在這些區域的近距離偵察，加上解放軍機頻頻擾台，勢必造成後勤維修的沉重負擔。據蘇紫雲指出，依公開資料，解放軍每年侵擾日本防空識別區約800架次、台灣約900架次，加上攔截美軍偵察的近千架次，顯然空軍的負擔已經頗為沈重，共軍飛行員的訓練時數、空勤體能和心理狀態自然也會受到影響。

據蘇紫雲說，今年3月中共運八反潛機在海南島失事，全體機組員皆殉職，可能就是過勞所致，中共近期改以無人機擾台，可能也是降低正規軍機的負擔。蘇紫雲指出，中國的年度國防預算將近人民幣1兆5000億元，因此經得起對台軍事操演的耗費，但後勤補保引發的無形成本卻不容小覷，也就是說因戰機發動機壽命短、產量仍有限，過度的軍演將衝擊共軍機隊的戰備妥善率。