台灣議題：美國醞釀製裁北京 台北施壓歐盟應跟進

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美國正在考慮對中國實施制裁以阻止中國大陸入侵台灣的方案，而歐盟也受到台北的外交壓力，要求歐盟採取同樣的行動與立場。

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據路透社今天報道稱，美國考慮制裁中國以阻止台灣行動，台灣向歐盟施壓。路透社引述知情人士透露，華盛頓和台北分別遊說歐盟特使的審議都處於早期階段，並說這是對隨着台灣海峽軍事緊張局勢升級而加劇的對中國入侵的擔憂的回應。

在這兩種情況下，其想法都是在西方已經採取的措施之外採取新的制裁措施，包括限制與中國在計算機芯片和電信設備等敏感技術方面的一些貿易和投資。

路透社解釋說，消息人士沒有提供任何正在考慮的細節，但對世界第二大經濟體和全球供應鏈最大環節之一實施制裁的概念引發了可行性問題。根據美國商務部前高級官員納紮克·尼卡赫塔爾說：“鑒於美國及其盟國與中國經濟的廣泛糾葛，對中國實施制裁的可能性遠比對俄羅斯的制裁複雜得多。”

路透社說，中國聲稱台灣是自己的領土，並於上個月在美國眾議院議長佩洛西訪問台北後，向該島附近海域發射導彈，並駕駛軍艦穿越其非官方海上邊界，北京認為佩洛西訪台是一種挑釁。

一位美國官員和一位與華盛頓密切協調的國家的官員表示，華盛頓官員正在考慮對中國實施可能的一攬子制裁方案，以阻止習近平試圖入侵台灣。兩位消息人士稱，美國關於制裁的談判始於 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，但在中國對佩洛西的訪問做出反應後，談判變得更加緊迫。

台灣外交部表示，已經與美國、歐洲和其他志同道合的夥伴討論了中國最近的軍事演習以及中國對台灣和該地區構成的“巨大挑戰”，但無法透露細節。

六位了解台歐討論情況的消息人士告訴路透社，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣已經向歐洲官員提出制裁，中國最近的軍事演習讓台灣的立場變得強硬。

據路透社該報道稱，最近幾周，台灣高級官員要求準備制裁的呼聲越來越高。一位了解討論情況的消息人士稱，台灣沒有要求任何具體內容，只是讓歐洲計畫如果中國發動襲擊，它可能採取的行動，並要求歐洲私下警告中國它將面臨後果。消息人士稱，除梵蒂岡外，整個歐洲都與北京建立了正式的外交關係，但台北沒有，儘管自中國軍演開始以來，台灣和歐洲官員已經進行了廣泛的私人接觸。