新冠病毒疫情以來首個外訪 習近平抵達哈薩克斯坦 儀仗隊罕見戴口罩

中國/習近平/哈薩克斯坦

中國國家主席習近平周三抵達哈薩克斯坦，進行新冠病毒疫情開始以來的首次外訪。習近平的飛機在格林尼治標準時間8點30分後不久降落在這個中亞國家的首都努爾-蘇爾坦。習近平走下飛機時受到了哈薩克斯坦總統托卡耶夫的迎接，兩位領導人都戴着口罩，他們各自的代表團和儀仗隊也都戴着口罩。

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據法新社說，習近平在這次訪問後將前往烏茲別克斯坦參加上海合作組織（SCO）成員國領導人峰會，自新冠病毒大流行以來，習近平一直沒有離開中國。在出訪前夕，中國國家電視台CCTV周二引述習近平在為哈薩克斯坦媒體撰寫的一篇文章中，承諾將與哈薩克斯坦 "捍衛共同安全"。

根據習近平的說法，中國希望與哈薩克斯坦在打擊毒品販運和國際有組織犯罪以及打擊三個 "禍害 "方面進行合作，北京用這個詞來指稱恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義。

中國政府已經用這個說法為其鎮壓與哈薩克斯坦接壤的中國新疆地區的穆斯林維吾爾族人進行辯護。

法新社說，西方國家和人權組織指責中國將100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，包括哈薩克人，關在營地里。北京拒絕對新疆侵犯人權的指控，稱所採取的措施是為了打擊恐怖主義和確保新疆地區的發展。

成千上萬的哈薩克人與新疆居民有家庭關係，哈薩克人在新疆是僅次於維吾爾人的第二大突厥語系人口。

哈薩克斯坦希望深化與中國的重要貿易關係，傾向於與北京在新疆問題上的立場保持一致。然而，哈薩克斯坦已成為譴責新疆局勢並批評哈薩克斯坦當局不作為的活動家和非政府組織的基地。

在訪問哈薩克斯坦之後，習近平將前往烏茲別克斯坦的撒馬爾罕，出席定於9月15日至16日舉行的上海合作組織（SCO）成員國領導人峰會。上合組織由中國、俄羅斯、四個中亞國家--哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦--以及印度和巴基斯坦組成。

據俄羅斯早前表示，習近平將在峰會上與俄羅斯總統普京會面。俄羅斯在發動對烏克蘭侵略戰爭以來，莫斯科受到西方制裁的打擊，正尋求加強與北京的關係。克里姆林宮周二堅持認為，上海合作組織是 "面向西方的結構的真正替代方案"。