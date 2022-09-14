普京與習近平將聚首中亞 布局聯手對抗西方？

中國/俄羅斯

俄羅斯在戰場遇挫之際，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京將舉行自烏克蘭戰爭爆發以來的首次面對面會晤，預計屆時兩位領導人將討論如何深化中俄經貿關係。華爾街日報說，習近平此行將是自新冠疫情當初在中國中部城市武漢暴發以來他的首次出國訪問，與普京的會晤旨在就中方致力於發展中俄關係以及抗衡美國的意願釋放信號。

廣告 繼續瀏覽後續

據該報署名Keith Zhai / Evan Gershkovich 今天報道稱，習近平和普京將在中亞舉行會晤，擬聯手對抗西方。

據分析人士表示，俄羅斯最近在烏克蘭遭遇軍事挫折，這已使習近平在與俄方打交道時佔據上風，普京可能提請習近平提供額外的經濟援助，以幫助抵禦制裁，但這種局面不會影響這兩個大國之間的整體合作，因為中俄在對抗西方這件事上將仍有共同的戰略利益。

習近平與普京上一次會晤是在今年2月份北京冬奧會期間，也就是俄羅斯入侵烏克蘭之前，當時雙方簽署了一份聯合聲明，稱兩國友好“沒有止境”。自那以來，俄羅斯一直在打一場難熬的戰爭，此舉招來了美國及其盟國的懲罰性經濟制裁；而另一邊，中國嚴格的新冠防疫政策對經濟構成了拖累，北京方面不得不應對經濟放緩。

在此次與習近平會晤時，普京可能會尋求推動與中國敲定西伯利亞力量2號(Power of Siberia 2)項目協議，這是一條能夠將俄羅斯天然氣輸送到中國的天然氣管道，鋪設該管道是中俄相關磋商的主題，但圍繞該項目的談判基本上陷入了停滯。上周，在俄羅斯遠東港口城市符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇上，普京透露，中俄雙方已就該管道協議的參數達成一致。

此外，俄羅斯還有可能請求中國提供某些高科技產品，如先進的半導體，不過中方可能不願提供這方面的幫助，因為中國官員一直小心翼翼地試圖避免捲入西方的對俄制裁，這些制裁旨在對俄羅斯實施經濟上的懲罰，理由是俄羅斯攻打烏克蘭。

中國對俄羅斯的出口已經引起美國官員的關切。今年6月，美國商務部將五家中國電子公司列入貿易黑名單，原因是這幾家公司涉嫌在俄羅斯入侵烏克蘭之前和入侵開始後為俄國防工業提供幫助。

中國政府一直試圖在俄羅斯發動的烏克蘭戰爭中以中立方身份出現。中國官員已表示中方不會向俄羅斯出售武器，但他們也沒有譴責入侵行為，並指責美國煽動了這次危機。

中國三號人物栗戰書上周在東方經濟論壇(Eastern Economic Forum)上譴責了對俄羅斯的制裁，並敦促中俄加強合作，反擊外部干涉。他還表示，受到制裁打擊的俄羅斯經濟展現出韌性，中俄在能源方面的合作潛力巨大。

中俄兩國還繼續加強軍事合作。本月早些時候，中國軍隊前往俄羅斯參加了聯合軍事演習。中國國防部表示，中方參加該演習與地區和國際局勢無關。這裡的地區和國際局勢顯然是指台灣和烏克蘭。

儘管俄羅斯最近在烏克蘭戰場上受挫，但研究中國外交政策的專家提醒稱，現在對這場戰爭的走向作出更大預測還為時過早。