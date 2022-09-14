清零之際中國一人大代表提議全國全面消滅蚊子 上熱搜

中國/消滅蚊子

中國國家衛生健康委近日回復13屆全國人大五次會議第5749號關於“開展全面消滅蚊子的建議”，其中表示將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境，強化病媒生物防治技術的研究，降低蚊蟲密度水平。但中國多地正因疫情封控之際，有全國人大代表提議全面消滅蚊子，引爆網上罵聲一片。而“全國人大代表提議全面消滅蚊子”的話題立即衝上微博熱搜。

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據中央社今天報道稱，中國多地正因疫情封控之際，有全國人大代表提議全面消滅蚊子，引爆網上罵聲一片，有網友譏諷提案沒建設性秀下限、滅蚊不如先滅新冠，並質疑人大代表能想到最苦的事就是被蚊子叮咬嗎？

官媒人民網今天報導一出。“全國人大代表提議全面消滅蚊子”的話題立即衝上微博熱搜，批評聲浪不斷涌至。網友紛紛留言，“這位人大代表是誰？”、“有這種代表只能說制度大有問題”、“提議秀下限嗎”、“滅蚊子之前請先滅新冠”、“代表們能想到最苦的事是被蚊子叮嗎”。

另有網友表示，蚊子該滅但沒必要由人大提議，應先提有建設性問題；還有網友指Omicron變異株死亡率那麼低都在清零，也傳播疾病的蚊子當然也要清零。

中國政府因堅持對於新冠病毒疫情“動態清零”，導致千萬、甚至上億民眾處於封控狀態，行動不自由之外還面臨物資缺乏難題，網友批評相較之下人大的提議顯然與社會嚴重脫節。