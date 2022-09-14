港媒說習近平20大前外訪反映信心十足 稱高層人事爭鬥與軍人政變都是謠言

中國/俄羅斯/習近平

中國國家主席習近平今天抵達中亞國家哈薩克斯坦。有港媒說，在中共20大前習近平出訪中亞，傳達出不少訊息，包括20大籌備工作順利，以及信心十足，一切在掌握中。關於俄羅斯以及俄烏戰爭，分析稱，俄羅斯在戰爭中大勝，對中國無實際利益，現在俄軍兵敗，見面尷尬的也應該是普京，不是北京。

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據中央社署名張謙今天引述明報稱，習近平今天啟程前往哈薩克斯坦訪問，然後到烏茲別克斯坦出席上海合作組織峰會，期間將與俄羅斯總統普京等多國元首舉行雙邊會議。據該報今天刊文指，這是疫情爆發兩年多來，習近平首度出訪外國，也是20大前他的最後一次外訪，更是俄國與烏克蘭戰爭爆發後，他與普京兩人首度線下會面，看點多多。

首先，習近平此行出訪，釋放了疫情某種鬆動訊號。其次，過往中共黨代會前，黨總書記絕少在臨近開會前夕出國訪問，一來會議等備工作繁重，二來要防不測事件發生。目前距離20大召開約一個月時間，習近平外訪，一來向外傳遞大會籌備工作順利，二來彰顯其信心十足，一切盡在掌控中，所謂高層權鬥、人事擺不平乃至軍人政變等謠言，不攻自破。

文章同時指出，由於近期俄烏戰局逆轉，烏軍在哈爾科夫前線反擊成功，俄軍防線崩潰，有分析指習近平此時與普京會面，會令北京尷尬。但文章認為，俄羅斯在戰爭中大勝，對中國無實際利益，現在俄軍兵敗，見面尷尬的也應該是普京，不是北京。