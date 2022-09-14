第七屆世界和傳統宗教領袖大會開幕式 教皇方濟各呼籲警惕原教旨主義

宗教/烏克蘭戰爭

為期兩天的第七屆世界和傳統宗教領袖大會於9月14日和15日在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹市舉行。羅馬天主教皇方濟各在開幕式呼籲警惕原教旨主義和神聖宗教被利用。支持入侵烏克蘭的俄羅斯東正教大牧首基里爾缺席本屆大會。

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第七屆世界和傳統宗教領袖大會於9月14日和15日在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹市舉行, 羅馬天主教皇方濟各今天在開幕式上講話，表示永遠不要為暴力辯護，不要讓神聖的宗教被工具化，宗教不是權力的附屬，權力也不是宗教的附屬。

教皇呼籲在發生戰爭的當下大家覺醒，呼籲警惕原教旨主義和神聖宗教被利用。不過教皇方濟各沒有直接提到烏克蘭戰爭。羅馬教皇的講話受到在場的來自50多個國家100多個代表團的鼓掌歡迎。

不過引入關注的是與俄羅斯總統普京關係密切的俄羅斯東正教大牧首基里爾在宣布出席本屆大會後最後決定缺席，他公開為普京軍事入侵烏克蘭行動進行辯護。

與此形成對比的是此前羅馬教皇方濟各嚴厲譴責入侵烏克蘭是“不可接受的武裝侵略”而且“屠殺”必須停止。

出席本屆大會的上百個代表團中有包括伊斯蘭教、基督教、佛教、印度教和道教等領袖，以及政治人物，社會活動家和國際組織代表等。

世界和傳統宗教領袖大會於2003年舉行首次會議，每三年舉行一次。

現年83歲的羅馬天主教皇方濟各今天是到訪哈薩克斯坦的第二天，這是方濟各在2013年成為羅馬天主教皇後的第38次出國訪問，也是羅馬天主教皇21年來首次到訪哈薩克斯坦。

中國國家主席習近平在同一時間到訪哈薩克斯坦，引發外界猜測兩人是否進行會晤，也顯示世界強國對中亞地區的關注。