習近平要求舉國體制攻堅 上海宣傳14奈米要實現量產

中國/芯片

中國正推動國產芯片產業發展，上海市政府今天宣傳相關產業規模達到人民幣2500億元，並強調14奈米先進工藝規模實現量產。

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據中央社今天報道稱，中國推國產芯片，上海宣傳14奈米實現量產，但專家認為中國先進芯片製程技術方面仍落後一段距離。

該報道引述中國官方媒體消息說，上海市政府今天舉辦“奮進新征程，建功新時代”黨委專題記者會，介紹上海推進產業經濟高質量發展有關情況。會中表示，上海以製造業為主戰場，2017年率先發布實體經濟50條，2018年以來實施兩輪打響“上海製造”品牌3年行動計畫，不斷向產業鏈價值鏈高端躍升，推動積體電路、生物醫藥、人工智能3大先導產業規模倍增，2021年總規模達1兆2700億元。其中積體電路產業，聚焦“全鏈發展”，促先進製程產能、核心芯片能級、不斷提升關鍵設備和基礎材料配套支撐能力。

上海市政府強調，14奈米芯片先進製程規模實現量產，90奈米光刻機、5奈米刻蝕機、12英吋晶圓等實現突破；全市積體電路產業規模達到2500億元，約佔全國25%，重點企業超過1000家，吸引了全國40%半導體人才。

該報道稱，中國正推動國產芯片產業發展，雖然中國官方宣稱國產芯片有明顯進展，但國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）先前指出，儘管中國砸數十億美元打造國內半導體產業，仍須好一段時間才會具備生產先進芯片的能力。