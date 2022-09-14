習近平閃電訪哈薩克斯坦 外媒稱中哈關係好

外國/哈薩克斯坦/烏茲別克/習近平

中國官方的新華社說，中國國家主席習近平星期三晚間抵達撒馬爾罕，對烏茲別克斯坦進行國事訪問，並出席包括俄羅斯在內的上海合作組織（SCO）國家元首理事會第22屆會議。習近平同日稍早對哈薩克斯坦進行訪問。法新社說，習近平與哈薩克斯坦總統關係融洽。

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據法新社今天報道稱，中國國家主席習近平周三對哈薩克斯坦的主權表示支持，哈薩克斯坦是莫斯科的傳統盟友，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，哈薩克斯坦與俄羅斯保持距離。

在這次新冠病毒疫情開始後的首次外訪之後，習近平還前往烏茲別克斯坦參加上海合作組織（SCO）領導人峰會，他將在那裡會見普京。

習近平在努爾蘇丹下飛機時受到了哈薩克斯坦總統托卡耶夫的迎接，兩位領導人都戴着口罩，他們的代表團和儀仗隊也都戴口罩。

據中國官方報道，習近平在會談中保證，他希望幫助哈薩克斯坦 "維護其國家獨立、主權和領土完整"。

這些評論是在俄羅斯入侵另一個前蘇聯共和國即烏克蘭的時候發表的，這引起了哈薩克斯坦對俄羅斯野心的擔憂，特別是由於哈薩克斯坦有一個龐大的俄羅斯少數民族。這個莫斯科的傳統盟友後來在一定程度上與克里姆林宮保持了距離。

習近平還承諾 "堅決反對任何勢力干涉 "哈薩克斯坦的內部事務，這是指1月份震撼這個中亞國家的致命暴亂，哈薩克斯坦當局將其歸咎於未指明的外國。

根據哈薩克斯坦總統府的一份聲明，托卡耶夫在會談中對習近平說：“這是你在新冠病毒大流行病之後的第一次旅行，所以這是一次歷史性的訪問。”他對中國和哈薩克斯坦之間 "高水平的互信和合作 "表示歡迎。

法新社說，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦一樣，處於新的 "絲綢之路 "的道路上，這是中國國家主席為加強中國與世界其他國家的貿易聯繫而希望的一個巨大項目。在此行前夕，中國領導人還在中國公共電視台周二為哈薩克斯坦媒體播出的一篇文章中承諾將與哈薩克斯坦 "捍衛共同安全"。根據習近平的說法，北京希望與哈薩克斯坦在打擊毒品販運和有組織犯罪以及打擊三個 "毒害 "方面進行合作，北京用這個詞來指代恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義。

中國政府已經用這個公式為其鎮壓與哈薩克斯坦接壤的中國新疆地區的維吾爾族穆斯林人口進行辯護。

西方國家和人權組織指責中國將100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，包括哈薩克人，關在營地里。北京拒絕了這些指責，聲稱是在打擊恐怖主義和確保該地區的發展。

成千上萬的哈薩克人與新疆人有家庭關係，哈薩克人是僅次於維吾爾人的第二大突厥語系人口。

法新社說，在訪問哈薩克斯坦之後，習近平將前往古絲綢之路上的烏茲別克建築瑰寶撒馬爾罕，參加周四和周五的上海合作組織峰會，該組織彙集了中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和中亞的前蘇聯國家。

據俄羅斯宣布，習近平將在峰會期間會見普京。因烏克蘭戰爭而受到西方制裁的莫斯科，正在尋求加強與北京的關係。

克里姆林宮周二表示，上海合作組織是 "針對西方的真正替代方案"。

北京沒有譴責莫斯科對烏克蘭的干預，並譴責西方對基輔的制裁和武器銷售。

習近平的最後一次外訪是在2020年1月前往緬甸。在他回來幾天後，中國武漢市因爆發新的冠狀病毒而被禁閉。從那時起，習近平主要以虛擬方式進行外交活動。不過，習近平確實在2月份的北京冬奧會上接待了包括普京在內的幾位外國領導人。