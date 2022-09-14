高盛指即使中共20大後 動態清零仍將堅持

中國/清零/20大

高盛集團今天發表研究報告指出，即使10月份舉行的中共20大結束後，中國仍將持續堅持嚴格的“動態清零”防疫政策，這淡化了外界對中國可望在中共20大後放寬防疫政策的預期。中國當局嚴守維穩，官方所指中國老年人接種率低，以及中國疫苗效果不佳，均成為堅持清零的因素。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道說，高盛撰寫研究報告稱：即使中共20大後，動態清零仍將堅持。據這份報告並預測，5年一度的中國共產黨全國代表大會，主要側重在黨內領導層的調整。至於官方的清零防疫政策調整，則需要等到2023年3月全國人大召開會議後，才有出現轉變的可能。

彭博社消息說，這項由高盛首席中國經濟學家閃輝等人撰寫的研究報告除上述觀點外，並表示在中共20大即將召開之際，“維穩”將是中國最主流的論述。因此，中國官方近期將會強化對疫情的管控。報告提到，特別是首都北京的周邊地區，接下來的1個月內將採取“靜默管理”，官方將要求市民更頻繁地接受核酸檢測，並持續緊縮國內旅行的限制。

據彭博社指出，中國的“病毒沙皇”（virus czar）─國務院副總理孫春蘭上周五在防疫會議（即國務院聯防聯控機制視訊會議）上，要牢牢守住不發生規模性疫情的底線，並確保經濟穩定，特別是在中共20大召開前。中國官方近幾個月不斷強調堅持疫情防控的方針，今年以來各地執行的封控措施，比疫情期間的其他時期還來得多。隨着中共20大接近，從北京市內的部分學校，到周邊的河北省三河市、省會石家莊市，遠到成都、貴陽乃至於新疆，都實施了嚴格的封控措施。

報導指出，有鑒於此，中國觀察家對官方放鬆清零政策的預期持續降低。一些專家認為，中國老年人的疫苗接種率仍然非常低，且國內疫苗對新冠病毒防範效果有限，中國有可能會長期維持嚴格的清零防疫策略。