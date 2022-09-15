俄烏戰爭栗戰書挺俄談話畫面曝光 引熱議

中國/俄羅斯/普京/習近平/栗戰書

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普京會晤前夕，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪俄時就俄烏戰爭的挺俄表態，特別是提到中方“從不同方面給予策應”的畫面被曝光，引發熱議。俄羅斯官方公布的消息，提及栗戰書談話有從不同的方面給予‘策應’”內容。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名邱國強今天發自北京報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭後，中國官方的表態始終保持中立。但栗戰書日前會晤俄羅斯國家杜馬（Duma，國會）領袖的挺俄表態，先是被國家杜馬官網以文字公布，緊接着影像畫面被曝光，引發俄方是否在“習普會”前刻意操作以敦促中方表態，以及中方恐因此陷入尷尬的議論。

至於栗戰書會晤俄羅斯國家杜馬領袖的行程，中共官媒新華社雖有透露，但沒有提到任何與烏克蘭有關的訊息，僅提到他說中國全國人大願繼續深化與俄國家杜馬、聯邦委員會的交流合作，感謝俄方“在台灣問題上給予中方的堅定支持”。並提到杜馬領袖譴責美國眾議院議長佩洛西“竄訪中國台灣地區”。

栗戰書表態被曝光的這段畫面，標註著俄文“杜馬”的字樣。根據畫面，他在會晤國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等國會領袖時說，“在涉及俄羅斯核心利益和一些重大關鍵問題上，中方對俄羅斯也是表示理解和充分的支持”。栗戰書表示，“就像現在的烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全，在這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予‘策應’”。根據該報道，栗戰書接着提到，“我認為，可以說是俄羅斯被逼到了牆角，在這種情況下，俄羅斯是為了維護國家的核心利益，而採取的一次反擊”。

栗戰書這番談話，被普遍解讀為中國在俄烏戰爭中依然挺俄，特別是中方“從不同方面給予策應”的“策應”二字，引發議論。同時，栗戰書是中共黨內第三號人物，位居政治局常委，其表態也被認為具有一定代表性。

據該報道，而習近平與普京可望在上海合作組織撒馬罕（Samarkand）峰會期間會晤，國際上普遍認為普京在俄烏戰爭俄方節節失利下，將藉由會晤有求於習近平，讓中方對這場會晤顯得尷尬。這可從習普會前俄方不斷放出風聲，中方卻保持低調的冷熱有別，看出端倪。

同時，在中國官方表態基本保持中立，避免得罪西方下，栗戰書在俄羅斯國家杜馬的相關談話接連被曝光，也引發俄方是否刻意操作向中方施壓的議論及聯想。

據中央社說，對於栗戰書的相關談話，中國官方截至目前持續保持靜默，並未作出回應。