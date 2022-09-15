“動態清零將成基本國策”在中國網絡瘋傳 官媒滅火稱說假的

中國/清零

中國網絡近日流傳“動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去”的官方表態，一度傳遍中國網絡引發恐慌。但有中國媒體出面表示，這項說法“嚴重不實”，稱官員並未作這一表態。

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據中央社署名邱國強今天引述報道稱，約自本周起，中國網絡上流傳着一幅網絡圖卡，內容是“9月7日的國務院新聞發布會上，國家疾病預防控制局副局長常繼樂曾明確表示，動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去”，引起不少討論。部分中國網友對此表示擔憂，認為“動態清零”看來“沒完沒了”，抱怨聲一度四起。

但觀察者網旗下網站“風聞”14日刊登文章指出，一些地方媒體和醫療行業自媒體，包括部分地方衛健委、疾控部門的新媒體帳號發文，指“動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去”，但這一說法“嚴重不實”。

文章引述隸屬官方的“中國網”資料指出，9月7日的確有記者會，但並非由中國國務院新聞辦舉行，而是中共中央宣傳部最近召開的“中國這十年”系列主題記者會，主題則是說明中共18大以來在衛生健康事業上的發展成就。這篇文章引述文字實錄指出，常繼樂分別回答新加坡海峽時報及中國每日經濟新聞記者提問，但他在回答中，並沒有提到“動態清零”已經及即將成為“基本國策”或“長期堅持”的字句，且沒有在這方面引發疑義的回答。