普京和習近平在與西方的緊張關係中會面

中國/俄羅斯

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京今天在烏茲別克斯坦舉行區域峰會，根據稍早克里姆林宮宣告說，普京將與習近平會面。法新社說，在烏克蘭戰爭加劇的緊張局勢下，一般認為，習近平與普京會面顯示，中俄聯手與西方對抗。

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據法新社今天報道稱，習近平和普京將與來自印度、巴基斯坦、土耳其、伊朗和其他國家的領導人在古絲綢之路的重要一站撒馬爾罕市舉行為期兩天的上海合作組織（SCO）峰會。雖然主要的峰會將在周五舉行，但中國和俄羅斯總統在周四舉行的雙邊會議才是最受關注的，因為中俄處於國際外交危機的中心。

普京於周四上午乘飛機抵達撒馬爾罕。他在停機坪上受到了儀仗隊的迎接。中國國家主席習近平在前一天已經抵達。

面對西方對莫斯科入侵烏克蘭的制裁，普京正試圖加速向亞洲轉移，對他來說，這次峰會是一個展示俄羅斯在世界舞台上並不孤立的機會。而習近平自冠狀病毒大流行以來首次出訪中亞，他將能夠在10月的中國共產黨大會之前進一步提高其作為最高領導人的地位，他的目標是在大會上獲得前所未有的第三個任期。他們的會面也有一種蔑視美國的意味，美國帶頭對莫斯科進行制裁，對烏克蘭提供軍事支持，並因幾位美國官員訪問台灣而激怒了北京。

據克里姆林宮外交顧問尤里-烏沙科夫本星期二說：“上海合作組織為面向西方的機制提供了一個真正的替代方案。” 據他說，上海合作組織是世界上最大的組織，包含了世界上一半的人口，正為建立公正的國際秩序而努力。

在上合組織的領導人紛紛抵達撒馬爾罕之前，這個曾經是中國和歐洲之間貿易路線的十字路口的城市的旅行受到了限制，機場對商業航班關閉。

在這座以藍色馬賽克覆蓋的清真寺和陵墓而聞名的城市，一些居民似乎很高興。據26歲的沙赫布什-孔巴羅夫告訴法新社說，"我們很自豪，這麼多來自不同國家的國家元首在我們的城市開會。"

上海合作組織的成員包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和中亞的前蘇聯共和國，成立於2001年，是一個與西方組織相抗衡的政治、經濟和安全合作的工具。上合組織不是像北約那樣的軍事聯盟，也不是像歐盟那樣的政治一體化組織，但其成員共同應對共同的安全挑戰並促進貿易。

烏克蘭衝突、阿富汗局勢和近幾個月中亞國家的動蕩局勢預計將成為主要討論議題。

上合組織峰會期間，各成員國之間的雙邊會議頻繁。除會見習近平外，普京今天計畫還與伊朗總統易卜拉欣-萊西（Ebrahim Raissi）和巴基斯坦總理謝巴茲-謝里夫分別舉行會談，伊朗希望加入上合組織，今天簽署入會備忘錄。星期五，普京將與印度總理莫迪和土耳其總統埃爾多安會面。

在峰會之前，習近平於周三訪問了哈薩克斯坦，並會見了哈薩克斯坦總統。

據該報道，普京和習近平的最後一次會面是在2月份，當時俄羅斯總統訪問了北京的冬奧會，在莫斯科對烏克蘭發動侵略進攻的前幾天。中國儘管沒有明確支持俄羅斯發動戰爭，但近幾個月來，北京多次表示支持在西方國家被孤立的莫斯科。在最近關於台灣的緊張局勢中，莫斯科方面宣布支持中國的立場。

上個月，北京還參加了在俄羅斯舉行的聯合軍事演習，然後同意以盧布和人民幣結算與莫斯科的天然氣合同。該合同不再使用西方貨幣。