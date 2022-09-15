普京讚揚習近平對侵烏戰爭立場平衡 並譴責歐美獨霸

中國/俄羅斯

俄羅斯總統普京周四在烏茲別克斯坦與中國國家主席習近平會晤時，譴責了西方創造 "單極世界 "的企圖，讚揚了北京在烏克蘭問題上的 "平衡立場"。普京不失時機重申在台灣問題上對北京的支持。

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據法新社今天報道稱，普京在撒馬爾罕會見習近平時說："創建單極世界的企圖最近顯示了絕對醜陋的形式，這是完全不可接受的。"這是自俄羅斯2月底對烏克蘭發動侵略攻勢以來，普京與習近平在上海合作組織峰會期間的首次會晤。

據普京說："我們非常讚賞我們的中國朋友對烏克蘭危機的平衡立場。"但普京領導的國家因入侵烏克蘭而受到西方的嚴厲制裁。據普京稱，"我們理解你的問題和擔憂。我們將詳細解釋我們在這個問題上的立場。" 但普京沒有提供進一步的細節。普京沒有確指習近平的問題與擔憂是什麼具體內容。

法新社說，北京既不支持也不批評俄羅斯的入侵，同時在面對西方的制裁時卻一再表示支持莫斯科。

普京會見習近平期間，普京重申了莫斯科在台灣問題上對北京的支持。美國官員最近幾周對台灣的訪問引起了中國的憤怒。普京說："我們譴責美國的挑釁行為。"他強調，莫斯科堅持 "一個中國 "原則，即台灣是中國領土不可分割的一部分。

普京說，"我相信，我們今天的會議將進一步推動加強俄羅斯和中國之間的戰略夥伴關係。"

法新社說，習近平和普京的會晤正值兩國面臨與美國的外交緊張關係之際。在這一背景下，莫斯科和北京在最近幾周多次展示了它們的合作，例如中國參加了俄羅斯舉辦的聯合軍事演習。