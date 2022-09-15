習近平說：願以強國姿態與普京馳騁國際

中國/俄羅斯

中國國家主席習近平周四在烏茲別克斯坦向他的俄羅斯同僚普京保證，中國願意以大國職責與鄰國俄羅斯一馳騁國際。

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中國國家主席習近平今天在烏茲別克斯坦向普京保證，中國準備與俄羅斯一起在國際上發揮 "大國 "作用。

據法新社說，習近平在上海合作組織（SCO）峰會期間說：“中國願意與俄羅斯合作，承擔起大國責任，發揮主導作用，為這個被混亂困擾的世界注入穩定和正能量。”

這是自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，習近平與普京的第一次會面。這也是冠狀病毒大流行開始後，習近平的首次國外訪問。

上海合作組織作為西方影響力的制衡力量，包括中國、俄羅斯、四個中亞國家（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦），以及印度和巴基斯坦。

北京與莫斯科的關係在冷戰期間是動蕩不安的，但近幾十年來，兩國的關係大大加強，形成了反對美國影響的共同陣線。

自2月24日俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來，中國一直拒絕使用 "入侵 "一詞來指責莫斯科在烏克蘭發起的侵略行動。

法新社說，中國政府從未譴責過俄羅斯入侵，並將烏克蘭戰爭衝突歸咎於美國和北約。

開戰前三周，中國國家主席在2022年冬奧會開幕之際在北京接待了普京。他們宣布了中國和俄羅斯之間的 "無限友誼"，並簽署了許多協議，特別是在天然氣領域。

中國是俄羅斯的主要經濟夥伴。