颱風 "梅花 "抵達中國

中國/颱風 "梅花 "

颱風 "梅花 "今天襲擊中國東部沿海地區，導致超過一百萬人撤離家園，上海的航班也被取消。"梅花 "是今年襲擊中國的第12個颱風。

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據法新社今天報道稱，根據中國官方的中央電視台說，"梅花 "是至少自1949年以來襲擊上海這個擁有2500萬居民的最強颱風。面對洪水或房屋受損的風險，42.6萬上海人已被預防性地疏散到安全地帶，鄰近的沿海省份浙江的126萬居民也被疏散。

颱風 "梅花 "今天下午在上海登陸，帶來每小時125公里的風速。上海的兩個主要機場，即浦東和虹橋機場周三晚上已經宣布，隨着颱風的臨近，兩個機場的所有航班被取消。據中國中央電視台說，共有665個來自大都市的航班已經被取消。

上海的機場運營商今天沒有發布最新的航空交通情況。但根據專業網站Flightradar24的數據，隨着颱風遠離該市，航班運行似乎正在慢慢回升，儘管大多數航班仍然被取消。

上海的主要港口，以及浙江的寧波和舟山，在周四上午的聲明中宣布，他們將在當天晚些時候恢復裝載集裝箱。

據消息，颱風 "梅花 "繼續沿中國東部海岸向北移動。它目前位於江蘇省，在上海北部。據中國國家氣象局說，颱風 "梅花 "的力量將逐漸減弱，現在的風速只有大約90公里/小時。