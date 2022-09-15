香港名演員羅家英因悼念了英國女王作道歉

香港/羅家英/女王逝世

一位香港知名演員和歌手羅家英在讚揚已故英國女王伊麗莎白二世並引起中國民族主義者的憤怒後，周四以愛國主義為由道歉。該事件在香港以及香港以外引發爭議。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，數以千計的香港居民本周在英國領事館外排隊，為這位在位70年後於9月8日去世的君主表達弔唁之情。其中75歲的羅家英是粵劇界的重量級人物，他在Instagram上發布了一張排隊的自拍照，並寫道："在她統治期間，香港是一片福地"。

Instagram在中國大陸被禁止，但羅家英的帖子在其他社交網絡上瘋傳，引發了中國民族主義愛國者的憤怒和批評。

周四，羅家英在中國的微博平台上發布了一段視頻，為 "不假思索的悲傷悼念言論 "道歉。他在Instagram上的悼念帖子已經被刪除。據羅家英說，"我的初衷是對一位去世的老太太表示哀悼，我想請大家不要過度解讀我說的話；"羅家英在視頻中用普通話說。羅家英說，"我不可能忘記我的出身和祖先。我一直保留中國護照的事實說明了一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國。我很抱歉。"

據法新社，香港曾是英國的殖民地超過150年，雖然這個金融中心在1997年被交還給了中國，但它仍然保留着香港自己的歷史，從街道名稱和英語的普遍性到司法系統。雖然在其他前殖民地，對女王去世的反應顯得平淡，但在香港，截至周四，約有6700人，包括一些政府官員，在領事館簽表弔唁，排隊時間長達四個小時，蜿蜒穿過商業區。

在三年前的大規模民主抗議活動之後，中國力圖壓制異己，這些悼念者經常表示懷念殖民時期的歷史。

親北京的香港報紙《大公報》星期二發表評論，指責 "反華分子和反華媒體 "通過宣傳悼念伊麗莎白二世來 "粉飾殖民主義制度"。

法新社說，在習近平的領導下，民族主義在中國一直在上升，任何被認為對國家的批評或不忠都會讓名人或商人在消費者面前付出沉重的代價。許多對羅家英在微博上發布的視頻的評論都對他的道歉不以為然。一些人甚至建議他 "向他的妻子汪明荃學習"，汪明荃也是一位粵劇明星，在1997年之前是香港的人民代表大會代表。