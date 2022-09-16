中共有總書記還設黨主席？台灣學者猜說不會

中國/共產黨總書記/黨主席

針對中共20大將修改黨章，是否會恢復黨主席制，台灣學者王信賢指出，現已是“沒有黨主席的黨主席制”，恢復黨主席制茲事體大，且習近平上台後總書記的權力已擴增，認為機率不高。現在的總書記、國家主席與中央軍委主席“三位一體”，以及10幾個小組長權力已夠大。

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據中央社署名呂佳蓉今天報道稱，台灣國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天表示，中共總書記習近平上台後，總書記權力擴增，包含體現在兩點：一為所有政治局委員跟政治局常委要跟他述職，另一為可針對政治局會議與常委會有議事決定權，兩項權力已大的不得了。

他分析，這基本上已是過去黨主席的權力，“現在是沒有黨主席的黨主席制”。王信賢並提及，如果恢復黨主席制，還要修改“中國共產黨章程”與“中國共產黨中央委員會工作條例”當中所有涉及總書記的權力，“這茲事體大，也沒有必要”。

王信賢指出，現在的總書記、國家主席與中央軍委主席“三位一體”，以及10幾個小組長權力已夠大。

據該報道，至於港媒說，20大修改的黨章，可能會加入“實現祖國完全統一”的字眼。王信賢表示，黨章的修改還是着重在意識形態與理論部分，黨章裡頭更改涉台部分，以目前階段而言，意義不那麼大。