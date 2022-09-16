中國8月份零售和工業生產增長意外回升

中國，經濟，新冠疫情

中國官方統計周五公布8月份一系列經濟數據，儘管遭遇高溫電力短缺和防疫限制的影響，但社會消費品零售和工業生產較七月份意外回升，而房地產市場依然承壓，房價下降城市數增加。

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據中國國家統計局的數據，顯示家庭支出主要指標的社會消費品零售額8月份同比增長5.4%，而7月份為2.7%。高於分析所預期的3.2%。

8月工業生產也有所增長，年增4.2%，也高於7月份及分析師的預期（3.8%）。

凱投宏觀的分析師普瑞查（Julian Evans-Pritchard）表示，8月份"中國經濟表現略好於預期"。投資銀行麥格理經濟學家拉里-胡認為 "政府的經濟支持措施有很大推助" 。但普瑞查警告，由於房地產危機、中國經濟增長所依賴的出口放緩以及疫情防控限制，預計"最糟糕 "的情況將會在9月出現。

數據顯示，作為增長支柱的房地產行業繼續承壓，8月份房價下降的城市增多，70個大中城市中，新建和二手住宅房價下降的城市分別有50和56個，比7月分別增加了10個和5個。

法新社報道，中國是最後的堅持以清零政策應對新冠的國家之一，但近幾周來持續面臨疫情反彈，儘管病例有限，但波及許多省份。造成如成都等市地實施居民出行限制。標普經濟學家Rajiv Biswas向法新社表示，封禁將影響9月份的經濟指標。此外今年中國還經歷了自1961年有記錄以來最炎熱夏季，高溫導致河流乾涸，電力供應緊張，官方被迫實施的電力配給對經濟活動產生影響。

然而周五公布的數據顯示，多個經濟指標較7月好。固定資產投資今年前8個月年增5.8%。較1至7月加快0.1個百分點。至於失業率，8月份城鎮失業率為5.3%，較7月的5.4%略有下降。受疫情衝擊今年4月份的失業率曾升至歷史高位6.1%，其後逐漸回落。