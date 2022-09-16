俄羅斯在烏克蘭戰爭遭重大挫折 習近平始有擔憂與關切？

俄羅斯/中國

習近平和普京舉行了自烏克蘭戰爭爆發以來的首次面對面會晤。普京公開承認了中國對俄羅斯在烏戰事感到擔憂。俄羅斯最近在烏克蘭戰場遭受了重大挫折。普京說他會設法處理中國對這場戰爭的關切。

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據華爾街日報署名Keith Zhai / Thomas Grove今天報道稱，在與中國領導人習近平舉行的烏克蘭戰爭爆發以來的首次面對面會晤中，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)說他會設法處理中國對這場戰爭的關切。俄方最近在烏克蘭戰場遭受了重大挫折。

普京周四對習近平表示，俄羅斯讚賞他所說的中國在烏克蘭危機上的平衡立場。普京還稱，俄羅斯將闡明在烏克蘭問題上的立場。但他沒有予以進一步解釋。普京說：“我們理解你們的疑問和關切。”俄羅斯國家電視台播放了他在此次會晤期間的發言。據新華社報道，習近平在會議上表示，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。

前美國外交官、總部設在華盛頓的保守派智庫保衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)的高級中國研究員克雷格‧辛格爾頓(Craig Singleton)表示，最值得注意的是普京公開承認了中國對俄羅斯在烏戰事感到擔憂。他指出，中方在會議簡報中未提到烏克蘭，表明北京方面無意加強對俄羅斯的支持，即使俄軍在烏攻勢陷入停滯。

他表示，中國也有理由擔心，對俄羅斯入侵行動的持續支持已經嚴重損害了中歐關係以及中國在整個中亞的關係，大多數中亞國家都已公開表態反對普京的入侵行為。

中國在與俄羅斯打交道時非常謹慎，以避免捲入任何潛在制裁以及疏遠其他國家，比如中國正在發展經濟聯繫的那些中亞國家。哈薩克斯坦就是一個例子，這個與俄羅斯接壤的中亞經濟大國拒絕支持俄羅斯在烏克蘭的行動，這一決定加劇了兩國之間的緊張關係。

據華爾街日報說，中國一直試圖通過模糊的承諾來平衡這些利益。中國最高外交官員楊潔篪周一在北京與俄羅斯駐華大使傑尼索夫(Andrey Denisov)會晤時說，中國準備與俄羅斯合作，“推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展”，但沒有詳細說明任何明確的支持承諾。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%99%AE%E4%BA%AC%E4%B8%8E%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%BC%9A%E9%9D%A2-%E7%A7%B0%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E6%88%98%E4%BA%89%E7%9A%84%E5%85%B3%E5%88%87-11663296005