台灣譴責北京與莫斯科的關係危害國際和平

台灣/中國/俄羅斯

台灣政府今天表示，中國和俄羅斯領導人周四在烏茲別克斯坦的會晤旨在加強兩國關係，正在損害 "國際和平"。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京周四在烏茲別克斯坦表示，他們將在與西方國家的危機中相互支持並加強關係，這是習近平與普京自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來的首次會晤。

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台灣批評莫斯科和北京之間的關係損害 "國際和平"。據法新社今天報道稱，台灣外交部在一份聲明中說："莫斯科把那些維護和平和現狀的人稱為挑釁者，這充分表明了中國和俄羅斯專制政權之間的聯盟對國際和平、穩定、民主和自由造成傷害。

在與中國國家主席習近平會見時，普京重申俄羅斯支持北京對台灣的主張。

法新社說，中國政權認為台灣是中國領土的一部分，並發誓有朝一日將其奪回，必要時可使用武力。俄羅斯對烏克蘭的入侵引起了台灣極大關注，台灣擔心有一天台灣也會遭受同樣的命運。

據台灣外交部在一份聲明中說，台灣 "嚴厲譴責俄羅斯追隨中國共產黨的專制和擴張主義政府，在國際會議上發表損害台灣主權的虛妄言論"。聲明稱，莫斯科 "稱那些維護和平和現狀的人為挑釁者，這充分顯示了中國和俄羅斯獨裁政權之間的聯盟對國際和平、穩定、民主和自由的傷害。"

台灣海峽的緊張局勢在上個月達到了幾十年來的最高水平。中國為報復美國眾議院議長南希-佩洛西對台北的訪問，上演了一場史無前例的武力表演。一個星期中，中國派出戰鬥機、發射導彈和軍艦進入台灣的水域和天空。台灣認為這些軍事演習是入侵台灣的預演。

法新社說，自從十年前習近平在北京掌權以來，對台灣的壓力越來越大。習近平將對台灣的 "統一 "視為中國偉大復興計畫的一部分。