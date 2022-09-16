國際原子能機構要求俄軍結束佔領烏克蘭紮波羅熱核電站 中俄反對

國際原子能機構

國際原子能機構主任Rafael Mariano Grossi在視察被俄軍佔領的烏克蘭核電站 2022年9月1日

總部位於維也納的國際原子能機構理事會9月15日舉行閉門會議，就一項要求俄羅斯結束對烏克蘭紮波羅熱核電站佔領的決議進行表決。中國和俄羅斯投下反對票。

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國際原子能機構(IAEA)理事會日前提出一項決議，呼籲俄羅斯“立即停止針對紮波羅熱核電站和烏克蘭任何其他核設施的所有行動”。儘管中國和俄羅斯投下反對票，該決議在9月15日的表決中獲得通過。

據來自國際原子能機構和路透社的報道：總部位於維也納的國際原子能機構理事會9月15日舉行閉門會議，就這項要求俄羅斯結束對烏克蘭紮波羅熱核電站佔領的決議進行表決。據該聯合國核監管機構的外交官們表示，由35個理事國組成的國際原子能機構理事會以26票贊成、2票反對和7票棄權的結果通過了該決議。不出所料，那兩個反對票是俄羅斯和中國投下的。

該決議還指出，對該設施的軍事佔領大大增加了核事故的風險，將危及烏克蘭、周邊鄰國和國際社會的民眾。決議稱，俄羅斯軍方和俄羅斯國家原子能集團(Rosatom)應暫停在核電站的所有活動，並將控制權交還給烏克蘭當局。

對此要求，俄羅斯駐國際原子能機構代表團表示反對並在一份聲明說，他們反對的理由是“該決議隻字未提針對該設施的系統性炮擊，而這些炮擊是由烏克蘭實施的，並得到了西方國家千方百計的支持和庇護。”

烏克蘭的紮波羅熱核電站為歐洲最大核電站，俄羅斯入侵後就遭到佔領，最近幾周頻繁遭到攻擊，莫斯科和基輔互相指責對方要為襲擊事件負責。引起了國際社會和國際原子能機構的嚴重關切。

國際原子能機構代表團本月早些時候視察了紮波羅熱核電站，並報告說該設施已經在炮轟中遭到損壞。該核電站於上周末完全關閉，停頓的電力線路被恢復，以確保核燃料棒與核廢料的冷卻，以防反應堆的堆芯熔毀。