恆大生產了第一輛電動汽車

中國/恆大

中國負債纍纍的恆大集團的一家子公司周五宣布，該集團在北方城市天津的一家工廠開始生產其第一輛汽車即電動汽車。此前有消息說，恆大剛被下令開工停建的房地產項目，被指以向中共20大獻禮。

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據法新社說，恆大是中國房地產界的重量級企業，正被去年估計為2,600億歐元的糟糕債務所追殺。該組織正在為其生存而戰。當然，除房地產外，恆大還涉足多個行業，而汽車行業將成為該公司的一個展示窗口。

據恆大汽車今天在一份聲明中說，該集團高興地宣布開始批量生產恆馳5車型汽車。第一輛車顯示今天下線。該公司說，第一批貨物將從10月開始交付。

成立於2019年的恆大子公司恆大新能源集團從一開始就顯示出與美國製造商特斯拉競爭的雄心。恆大給自己 "三到五年 "的時間成為世界上電動汽車領域 "最強大 "的集團。

但這家總部在廣州（南方）公司在設計和營銷其車輛方面已經落後。運營困難因重大的現金流問題而加劇，恆馳5號的發貨已被數次推遲。恆大長期以來是中國第一大房地產公司，其財務狀況自去年以來也大大惡化了。從那時起，市場一直在關切地注視，因為這樣一個大集團的倒閉將對中國經濟產生災難性的後果。

恆大原定於7月公布重組計畫，但公告已被推遲到一個未指定的日期。為了擺脫困境，該公司最近幾個月一直在試圖出售資產並減少在其他公司的持股。

然而，恆大在汽車領域仍有重大野心。據當地媒體報道，恆大老闆許家印希望在10年內將其集團轉變為電動冠軍，並將這一領域作為其核心業務。在中國，電動汽車市場的競爭尤為激烈。有許多本地製造商爭相利用這一部門提供的機會，該部門得到了購買補貼的支持。