習近平力推人民幣 邀請俄羅斯與蒙古加入人民幣跨境支付系統

中國/俄羅斯/蒙古/人民幣

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤時提議，擴大相互貿易本幣結算規模，歡迎俄蒙金融機構加入人民幣跨境支付系統，並“築牢地區金融安全屏障”。

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據中央社今天引述中國官方消息，習近平與普京（Vladimir Putin）、呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）均出席上海合作組織撒馬罕（Samarkand）峰會，期間並出席中俄蒙三國元首第6次會晤。習近平在會中邀請俄羅斯與蒙古加入人民幣跨境支付系統。

根據中國外交部官網公布內容，習近平在會中針對推進中俄蒙三國合作提出四點建議。一是牢牢把握三方合作的正確方向，深化政治互信，加大相互支持，“尊重彼此核心利益，照顧彼此重大關切”，在國際和地區事務中加強協調和配合。

二是提升在上海合作組織架構內合作，共同打造應對風險挑戰的合作平台、釋放發展潛力的增長平台；三是落實好“中蒙俄經濟走廊建設”已達成的共識，推動毗鄰地區不斷深化經貿、人文、旅遊等領域合作，繼續為三國工商界搭建高品質交流平台。

四是培育三方合作更多成果。支持擴大三國相互間貿易本幣結算規模，中國歡迎俄羅斯和蒙古國更多金融機構加入人民幣跨境支付系統，“築牢地區金融安全屏障”。

根據公布內容，在會中三方並確認“建設中蒙俄經濟走廊規畫綱要”延期5年，正式啟動“中蒙俄經濟走廊中線鐵路”升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。