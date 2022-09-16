習近平呼籲埃爾多安 "鞏固政治信任

中國/土耳其

中國國家主席習近平今天在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會期間會見了土耳其總統埃爾多安。據中國官方媒體報道稱，習近平呼籲北京和安卡拉應當鞏固雙方的 "政治互信"。土耳其官方媒體報道稱，土耳其埃爾多安總統與中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦總統夏宮舉行的閉門會晤持續了半個小時。

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據法新社今天報道說，習近平與艾爾多安的會見是在上合組織峰會期間舉行的，包括俄羅斯總統普京在內的幾位外國領導人參加了這次在烏茲別克斯坦首都撒馬爾罕市舉行峰會。

據中國中央電視台引述習近平說："雙方應鞏固政治互信，真誠地尊重對方的核心利益，鞏固中土戰略合作關係的政治基礎。據習近平稱，"我們應該把重點放在發展合作上，充分利用我們兩國之間各種合作機制的作用和好處。"

據法新社，土耳其總統埃爾多安過去曾多次向中國政府表示他對維吾爾人狀況的關注，維吾爾人是一個穆斯林和講突厥語的中國少數民族，主要居住在中國西北部新疆。人權組織指責中國當局在一波血腥的襲擊事件後壓迫新疆維吾爾人，這些襲擊事件引發了一場以反恐為名的強大鎮壓運動。

中國關於習近平與艾爾多安會見的公報沒有提及新疆或維吾爾人。

土耳其只是上海合作組織的一個 "對話夥伴"國，該組織彙集了中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和中亞的四個前蘇聯共和國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦）。上合組織創建於2001年，現在被認為是一個與西方機制競爭的政治、經濟和安全合作的工具。

法國總統馬克龍在8月底指責土耳其和中國在非洲有一個 "新殖民主義和帝國主義影響議程"。安卡拉譴責這些批評 "不可接受 "和 "不受歡迎"。

該報道說，至此中國國家主席習近平在撒馬爾罕會見了幾位外國領導人，包括俄羅斯總統普京和伊朗總統易卜拉欣-賴西。這是自2020年1月新冠病毒大流行病開始以來，中國領導人的首次國外訪問。

據土耳其官方媒體今天對艾爾多安與習近平的會見報道說，埃爾多安總統在出席上海合作組織峰會的烏茲別克斯坦撒馬爾罕與中國國家主席習近平會晤。埃爾多安總統與習近平在烏茲別克斯坦總統夏宮舉行的閉門會晤持續了半個小時。

此外，在雙邊接觸活動框架內，埃爾多安還與蒙古國總統呼日勒蘇赫和巴基斯坦總理沙赫巴茲謝里夫會面。