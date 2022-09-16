88志願軍遺骸今返中國

中國/志願軍

韓國與中國今天舉行新一波朝鮮戰爭期間戰死的前中國志願軍士兵遺骸移交儀式，共有88名志願軍遺骸被接回中國。中國駐韓國大使參加儀式。

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88名朝鮮戰爭中戰死的前中國志願軍遺骸被送回中國。據本台報道，這次遣返中國士兵的遺體並不是第一次。自2014年中國和冷戰期間的敵國韓國之間簽署這方面的協議以來，已有913具士兵遺骸被送回中國。但這是韓國新任右翼總統尹錫悅2022年5月上台後組織的第一次交接。

裝有在朝鮮戰爭中陣亡的中國士兵遺體的88個骨灰盒被韓國儀仗隊擡至一架中國空軍飛機前。中國駐首爾大使出席了仁川國際機場舉行的儀式，並在每個骨灰盒覆蓋中國國旗。

幾小時後，在中國東北部城市瀋陽，志願軍老兵應邀到場見證，並向他們陣亡的戰友致以軍禮。

中國在1950-53年的戰爭中與北朝鮮並肩作戰。這次衝突中的傷亡人數有爭議。西方估計，中國士兵的死亡人數為40萬，而中國的消息來源認為士兵死亡數字約為18萬。

自2014年簽署協議歸返在此期間死亡的中國士兵的遺體以來，現已有913人被送回中國。新的歸返行動是韓國新任右翼總統尹錫悅就職以來的第一次，尹錫悅被認為正在尋求維護與北京的友好關係。但他同時加強首爾和華盛頓之間的軍事聯盟。