中國電信摩天大樓被燒 顯示消防能力跟不上建築攀高

長沙中國電信大樓火災

周五，中國長沙一座218米高的摩天大樓被大火吞噬，火勢驚人，但沒有造成人員傷亡。有評論指出，這場大火燒出殘酷的真相：中國消防能力的提升，跟不上建築攀高的速度。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社發回的報道，發生火災的是長沙中國電信大樓。中央電視台播放的畫面顯示，地面上42層大樓的一側被巨大的橙色火焰吞噬。

在社交媒體上發布的視頻中，也可以看到着火的大樓里冒出極其濃烈的黑煙，路人紛紛逃離，以免被從天而降的發光碎片擊中。

火災當天，湖南省消防隊在微博上解釋說： "根據初步調查，火災 "始於建築物的一面外牆，大火已經被撲滅，沒有發現人員傷亡"，並稱是在周五下午3點48分，接到了第一個求助電話。

中國電信也在微博上說："大火在下午4點半左右被撲滅，"（電話）通信沒有中斷"，並確認目前沒有人員傷亡。

據中央電視台報道，號稱“三湘第一高“的這座摩天大樓於2000年竣工。法新社認為：該建築的相對現代性可以部分解釋暫時沒有人員傷亡的原因，因為大城市的建築會定期進行消防演習。

另據台灣中央社報道，大陸新浪網“聲道財經”周五刊登評論文章認為“長沙大火，燒出另一個真相”，指出，若干網友找到2009年有關長沙中國電信大廈滅火演習的一則報道中稱：水龍“高空加壓垂直高度可達到280米左右，檢測了長沙消防部門撲救高層建築火災的能力”。但時隔多年後，按理消防技術、設施應更進步，為什麼在這次大火面前，似乎無能為力，以至於大廈被燒成只剩骨架？

文章稱：遭現實打臉的原因在於，消防演練都是事先充分準備，不同於實際中的滅火，更重要的是，超高層建築的消防救援，一直是世界性的難題。

法新社指出，在中國，致命的火災經常發生，安全法規執行不嚴和非法建築，可能使人們難以從燃燒的建築物中疏散出來。

2021年6月，河南的一所武術學校被燒毀，18人死亡，其中大部分是7至16歲的學生。當時官方媒體報道說，學校建築沒有通過強制性安全檢查。該事件在網上引發強烈反響，社交媒體曾呼籲提高消防安全標準。

2017年，北京居住農民工的社區發生了兩起火災，造成20多人死亡。

2010年，上海一棟28層高的住宅樓發生大火，造成58人死亡。