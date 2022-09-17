抖音母公司字節跳動租下矽谷兩棟辦公大樓意欲在美國強力擴張

TikTok

抖音（TikTok）由於嚴重毒化美國社會尤其危害青少年的身心健康，正遭到美國民眾的抵制和起訴。此時抖音的中國母公司字節跳動（ByteDance）卻在美國強力擴張，該公司近日達成租下矽谷的核心城市聖何塞市兩棟辦公大樓的協議。

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將兩棟大樓轉租給字節挑動的是著名的威瑞森（Verizon）電訊公司。威瑞森在2019年租下這兩棟全新的辦公大樓，並打算將其子公司、著名的互聯網門戶網站雅虎（Yahoo）放在這兩棟大樓里。

這兩棟辦公大樓是當地最新增加的建築之一，已躋身於矽谷最成功的科技園區。熟悉交易進展的商業地產消息人士透露，兩棟大樓的面積約65萬8千平方英尺，如果這場交易完成，該轉租協議將成為矽谷2022年最大的辦公室租賃交易之一。

據一名熟悉交易情況的消息人士稱，字節跳動公司對搬入新辦公室急不可待。

抖音在美國有超過8000萬活躍用戶，丕優研究中心(Pew Research Center)公布最新統計顯示，13歲至17歲美國青少年當中，高達67%使用抖音應用程序。《福布斯》的調查也顯示，近年來美國人在抖音上花費的時間比其他平台多，抖音甚至被稱為美國文化的一大推動力，成為對美國人影響最大的中國媒體。

抖音至少有300名員工曾在中國的中央電視台、新華社、環球時報、中國國際廣播電台等官媒和中共網信辦工作。