朔爾茨：我們要將暴力從國際關係中驅逐出去

國際

德國總理朔爾茨本周接受德國廣播電台採訪，談到了烏克蘭戰爭和台海局勢等問題。他說，要將暴力從國際關係中驅逐出去。德國《焦點》周刊發表專家分析說，為了保護本國工業，中國近期和中期內都不會攻打台灣。

廣告 繼續瀏覽後續

社民黨籍朔爾茨總理還表示，德國的目標是不使烏克蘭戰爭升級到北約和俄羅斯開戰。就烏克蘭總統澤連斯基提出的奪回克里米亞的目標，朔爾茨表示：德國不會確定烏克蘭的戰爭目標，但會繼續為烏克蘭提供援助。

在問到他對台海緊張局勢的態度時，朔爾茨說：“重要的是，我們要把暴力從國際關係中驅逐出去。這就是我們必須實現的政策。因此，它也是指導我們與其他國家會談的一個原則，在涉及到中國的發展時也是如此。”

朔爾茨認為，世界不會從美國和蘇聯冷戰大衝突後漂移到美國和中國大衝突的時代，而是會有許多強大的國家，在亞洲也是如此，如韓國、日本、越南、印度等。世界將變得多極化。

台海局勢也是德國媒體關注的話題。中國專家Alexander Görlach在德國《焦點周刊》上分析說，中國掌權者習近平預告的對台灣的攻擊戰，近期和中期內都不會發生，因為中國也要顧及自己的利益。中國的電動汽車，電子產品等都需要芯片。但鑒於台海局勢，美國和歐盟都打算減少對中國在生產上的依賴，美國和德國等國家都計畫投資本國芯片生產。中國必須考慮到，未來來自其他國家的訂單會下降。中國因此也打算和世界脫鉤。儘管如此，中國工業還是需要台灣的芯片。在不能保證進攻台灣是否會摧毀台灣芯片生產鏈的情況下，為了保護本國工業，中國近期和中期內都不會攻打台灣。