王岐山將代表習近平赴倫敦參加伊麗莎白二世葬禮

中國/英女王葬禮

中國一官方代表團日前在倫敦瞻仰英國已故女王伊麗莎白二世靈柩受阻風波之後，中國外交部17日宣布，應英方邀請，中國國家副主席王岐山將作為習近平特使前往倫敦，出席19日為伊麗莎白二世女王舉行的葬禮。

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中國外交部發言人毛寧17日在一份公報中宣布了這則消息。而在此之前，毛寧16日在北京的外交部例行記者會上顯然尚不知道這項決定。

英國女王靈柩自14日起在倫敦西敏宮停放。連日來，西敏宮前排隊等待向伊麗莎白二世最後告別的人群絡繹不絕，排隊時間有時長達24小時。 新西蘭總理周五也身着黑衣，前往弔唁。但當日，一個中國官方代表團顯然被阻止進入其中。

法新社引述英國議會途徑消息報道稱，根據英國下院議長林賽⋅霍伊爾（Lindsai Hoyle)的要求，一個中國官方代表團被阻止進入西敏廳弔唁。根據這則報道，英國下院議長這項決定與此前中國宣布制裁多名敢於批評中國人權狀況的議員有關。英國BBC廣播公司向下院議長辦公室查詢，得到的回復是：不對保安問題發表評論。

中國外交部發言人毛寧16日在例行記者會上被問及此事，她表示並不知情，但認為英方“理應秉持外交禮節和待客之道”。至於是否有中國領導人出席19日的國葬活動，毛寧當時表示尚在考慮之中，無法通報。17日她通過公報，宣布王岐山將代表國家主席習近平出席19日為女王組織的國葬。

2021年3月，中國因新疆維吾爾人遭遇的迫害以及香港人權狀況迅速惡化而在國際舞台飽受譴責。北京當局於是宣布對9名英國人及4個英國實體實施制裁，其中包括5名英國議員。

伊麗莎白二世的葬禮將在西敏寺舉行。這是近六十年來英國首次為其領導人舉行國葬。這也將是英國一項重大外交活動, 預計美國總統拜登、歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、日本德仁天皇等都將出席活動。