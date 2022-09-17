習近平返抵中國 未見莫迪

中國/上合組織/習近平

普京與習近平2022年9月15日在烏茲別克斯坦上合組織峰會上。

中國國務委員兼外長王毅16日說，中國國家主席習近平在出席上海合作組織峰會期間曾與俄羅斯、伊朗等10國領導人雙邊會見。中央社今天說，經對照，這10人並未包括外界先前預期的印度總理莫迪。消息沒有提及習近平是否直接回北京，或是在中國其他地區停留。

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據中央社今天引述新華社消息說，習近平一行人已於今天凌晨0時過後返回中國，王毅則在昨晚習近平中亞行程結束後，作上述表示。據王毅表示，習近平在出席上海合作組織峰會期間，曾先後與俄羅斯、吉爾吉斯、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、白俄羅斯、巴基斯坦、蒙古國、土耳其、阿塞拜疆等10國領導人雙邊會見。

印度領導人未在與習近平會見之列。中央社說，而原本外界預期，習近平也應與莫迪（Narendra Modi）會面，商討諸如中印邊界糾紛等議題。但從王毅的介紹中，並未提到習近平曾與莫迪舉行雙邊會見。

昨天，印度總理莫迪與普京會面，據報道，莫迪面對面批評普京發動戰爭，並要求普京從速結束戰爭。

中央社說，習近平這次出席上海合作組織峰會及訪問哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，是他在新冠病毒疫情爆發2年8個月後首次出訪。其中，他與俄羅斯總統普京的會晤最受全球關注。

據王毅在提到習近平與普京會晤時說，兩人積極評價今年以來兩國保持的“卓有成效的戰略溝通”，表示將繼續“在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持”，加強“在多邊框架內的協調配合”，推動各方“增進團結互信”，維護廣大開發中國家和新興市場國家共同利益。