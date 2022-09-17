20大前 敢言清華法學者勞東燕微博遭清空

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中共20大將於下月舉行，中共中央網信辦此前公布啟動打擊網絡謠言和虛假訊息行動。曾批評疫情管控侵犯公民權利的清華大學法學者勞東燕，其微博昨天被發現遭清空。

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據中央社今天報道稱，勞東燕是中國清華大學法學院教授，曾獲得第2屆首都十大傑出青年法學家，以及2015年度中國人文社科最具影響力的青年學者。

勞東燕一向關注時事，經常針對具爭議性事件在其微博撰文。此前蘇州發生穿和服拍照的少女遭警帶走，並指她尋釁滋事，勞東燕在微博發文批評，指尋釁滋事即便是個大口袋，身為執法人員，無權以法律的名義進行禁止與處罰，並指“法律乃是公器，容不得夾帶個人的情感偏好，選擇性地加以運用。”

今年5月，勞東燕在微博發文，質疑高科技防疫舉措會令公民個人訊息被公權力或不法份子濫用，貼文其後被刪除。

今年1月勞東燕在其微信發布題為“直面真實的世界”的文章，指“在一個到處充斥正能量話語的社會，不安感卻像潮水一樣，迅速地在全社會蔓延…而人們對於權力的漸趨集中，對於以安全為名的各式管控，對於以大數據追蹤為基礎的技術統治，日益表現出無所謂甚至是歡迎的態度。”但該文章在刊出2小時後被全網刪除。

據中央社說，中共20大即將在10月16日召開，中共中央網信辦公布，9月2日起啟動為期3個月的“清朗．打擊網絡謠言和虛假信息”專項行動。