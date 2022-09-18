中國一輛嚴格清零運送民眾去隔離的專車發生事故 至少27人死 網控急刪消息

中國/新冠病毒/清零

路透社今天引述中國當地媒體周日報道，在中國西南部的貴州省發生了一起造成 27 人死亡、另外 20 人受傷的公共汽車事故。因受害者乘坐的是地方政府嚴格執行清零運輸民眾隔離的運輸巴士，這起交通事故引發民眾關注與不滿。

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據路透社引述中國警方稱，這起事故發生在周日凌晨的三都縣，該縣位於省會貴陽東南約 170 公里處。據中國警方周日告訴路透社，這輛公共汽車上載有 47 人，有 20 名車禍傷者在醫院接受治療。

周日下午，中國社交媒體上一直流傳着未經證實的關於這輛公共汽車的報道和照片，再次引發了對中國嚴格的清零政策和當局對車禍最初缺乏透明度的憤怒。根據社交媒體應用微信上發布的一條流行評論指，“我們所有人都有可能在這輛公共汽車上！”

還有人責問，“這一切什麼時候才能停止？”

周日下午，該客車事故迅速成為中國類似推特的微博上的熱門話題，但之後不久，它就從前 50 個熱門話題中消失了。一些被廣泛分享和憤怒的博客在發布後不久的帖子也從微信中被刪除了，儘管最初的一些報道和評論仍然存在，但許多激烈批評的博客被刪除了。

據媒體財新周日援引三都縣應急管理局的消息稱，由於新冠病毒疫情原因，車禍客車運人到隔離地。不久之後，國有貴州日報旗下的天眼新聞報道也稱，這輛公車是專門為運送人員往返於新冠病毒隔離區而徵用的車輛。

但當地官員說，“我們尚未證實這一點，請關注官網，如有更新，我們會及時公布。”

至此，尚沒有這輛客車事故以及傷亡情況細節消息報告。