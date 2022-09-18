瑞銀去中國進一步與時俱進並客隨主便 也招聘專門人員審查不適內容

中國/瑞銀

不少媒體關注瑞銀集團正在招聘內容審查員，以檢查該集團分析師用中文發表的研究報告是否存在任何敏感問題與說法。英國金融時報最先披露此消息，路透社以及彭博新聞社也跟進披露。

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據英國《金融時報》報道，瑞銀集團的招聘廣告稱，審查人員將檢查報告的 "語言、語氣和內容 "是否 "適當，並遵守監管和內部準則"。該報還援引一位接近招聘過程的人士的話說，到目前為止，瑞銀已經在香港招聘一名審查員，並正在新加坡招聘更多的審查員。

這家瑞士銀行在2019年讓其最高經濟學家”被休假“三個月，因為他在一段音頻評論中關於非洲豬瘟對中國消費價格影響的言論被認為是對中國人的冒犯。

但一位接近瑞銀的人士告訴英國《金融時報》，瑞銀並沒有對該專家的研究進行審查。

英國《金融時報》稱，瑞銀拒絕發表評論。

據路透社相關報道稱，瑞士銀行瑞銀正在招聘一個 "內容審查員 "團隊，以確保其分析師發表的中國研究報告不存在任何 "敏感性"。

據該報報道，該銀行7月份為其全球財富管理部門發布的一則招聘廣告稱，審查人員必須確保報告的語言、語氣和內容是適當的，並遵守監管和內部準則。

瑞銀也沒有立即回復路透社的評論詢問。

此舉發生在瑞銀全球首席經濟學家保羅-多諾萬被停職三年之後，因為他對非洲豬瘟的評論引發了一場與客戶的爭論，中國客戶認為該言論是一種種族主義的污衊。