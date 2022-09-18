能源短缺 中國提高煤炭產能 引發擔憂

中國能源問題

法新社周日報道稱，基於今夏的酷暑、能源短缺以及天然氣和石油價格上漲，中國增加了煤炭產量，引發了人們對這種選擇將增加碳排量的擔憂。

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法新社指出，中國領導人習近平曾承諾從 2026 年開始減少煤炭的使用，作為到 2030 年減少中國二氧化碳排放量，以及到 2060 年實現碳中和的一系列承諾的一部分。

根據氣候觀測站 Carbon Brief 九月初發布的一項研究，作為全球最大的溫室氣體排放國，由於經濟增長放緩，中國已連續四個季度減少二氧化碳排放量。

但是，北京當局為了重振經濟現正仰賴增加煤炭的產量，這是一種對氣候特別有害的能源。

中國這項政策（占其電力生產的大部分）令專家們感到擔憂，他們擔心這會使過渡到使用更多綠能的過程複雜化。

去年秋天，由於擔心能源短缺，北京當局下令煤炭生產商在 2022 年把開採能力提高 3 億噸，相當於增加一個月的煤炭產量。

據綠色和平組織稱，2022 年第一季度，中國監管機構批準的煤礦總容量為 8.63 吉瓦。這已經是 2021 年全年核定產能的近一半。

避免短缺

報道續稱，最近幾周，由於前所未有的熱浪，大量的煤炭被燃燒和開採以運行空調，彌補水力發電的不足。

今年六月，總理李克強呼籲“儘可能提高煤炭產能，建立長期煤炭供應”。

根據獨立組織氣候行動追蹤者的說法，即使是北京為應對全球變暖而制定的“最嚴格”的氣候目標，也將導致本世紀末之前全球變暖3°至 4°C，遠遠超出《巴黎協定》的目標將全球變暖限制在 1.5°C。

為實現這一目標，中國將不得不“在 2030 年之前儘快減少排放”，並“以比預期更快的速度減少煤炭和其他化石燃料的消耗”。

報道說，北京不願放棄煤炭的部分原因是其電網效率低下，不允許將多餘的能源從一個地區輸送到另一個地區。

據Carbon Brief 的一份報告表示，煤炭和天然氣是一種直接的能源，實際上是“地方當局避免電力短缺的唯一途徑”。

更複雜的過渡

其實，中國在可再生能源方面取得了真正的進步。根據總部位於舊金山的非政府組織全球能源監測機構 (GEM) 的數據，中國目前的運營太陽能產能幾乎佔全球總量的一半。

但與風能或太陽能不同，煤炭和天然氣庫存可以根據需要保留和使用，讓地方當局有安全感。

此外，由於俄羅斯入侵烏克蘭，全球能源價格飆升，也推動北京提高國內煤炭產量，並指出 2022 年上半年煤炭進口量與去年相比為 17.5%。

綠色和平組織東亞氣候和能源項目經理吳景漢告訴法新社，“中國現在對煤炭的賭注越多，以後資助和交付可再生能源項目的難度就越大。” 他補充說：“我們等待過渡的時間越長，過渡的道路就越複雜。”