英國跨黨議員洽談引進台灣華語師資取代大陸孔子學院

孔子學院

英國“衛報”（The Guardian）旗下“觀察家報”（Observer）18日披露，英國一群跨黨派國會議員目前正和台灣洽談華語師資，以取代和中國官方有關的孔子學院。

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中央社轉引報道說：英國境內目前有30所孔子學院分校。英國的孔子學院分校，實際上是由英國一所主辦大學、中國一所合作大學及總部在北京的中國國際中文教育基金會聯合開設。

直到不久前，英國保守黨政府對北京支持的孔子學院計畫仍抱持正面看法。2014年，時任教育大臣的現任英國首相特拉斯（Liz Truss）還曾讚揚孔子學院網絡，稱讚這些學校將在英國“奠立強力的華語基礎建設”。

但此後特拉斯對北京的立場轉趨強硬。近來的報導暗示，她準備宣告中國對英國的國家安全構成“嚴重威脅”，打入和俄羅斯一樣的等級。

隨著中英關係持續惡化，孔子學院的語言學習和教學計畫在英國也不斷受到密切檢視。批評人士不但質疑孔子學院的資金來源和師資招募程序，也強調課堂的言論自由受到箝制，並稱英國對待華語教學的方式“過時”。

儘管孔子學院多年來存在爭議，卻仍繼續在英國教授有關中國的語言、文化和商務禮儀等課程。據英國保守黨國會議員組成的“中國研究小組”（China Research Group）6月所做的一份研究，英國政府支出的校園華語教學經費，幾乎全部都是撥給在大學中設置的孔子學院，估計從2015至2024年總金額至少達2700萬英鎊。

英國觀察家報表示，參與和台灣洽談華語師資相關事務的英國國會議員，也包括保守黨的克恩斯（Alicia Kearns）。根據議員見到的新提案，官方華語教學補助經費可能轉而提供其他計畫，例如來自台灣的計畫。

隨著英國在脫歐後想方設法執行“全球化英國”（Global Britain）架構，英國的外語能力成為國會關切的重要議題。英國的外交、國協及發展事務部8月才遭披露，每年僅新增14位受過華語訓練的官員。英國缺乏華語外交人才引發疑慮，也讓華語教學受到關注。