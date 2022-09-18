誰這麼有才贊“核酸盛世” 卻遭批低級紅高級黑

中國/“核酸盛世”

中國一場由核酸藥物產業舉辦的高峰論壇，因為主題出現“核酸盛世”詞語，刺激了當下多數中國民眾的心情，引發批評，有媒體斥之“低級紅、高級黑”。消息稱，挨批後，該盛會已經悄悄改名“核酸英才今宵會‧共洽產業未來觀”。

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據中央社今天報道稱，中國大陸對新冠病毒疫情實行動態清零政策，出現病例的地區動輒要求做全民核酸檢測，讓許多民眾反感。一些大城市先前更實施“常態化核酸檢測”，由地方政府支付龐大的核酸檢測費用，形成疫情管理下“百業蕭條、核酸業獨興盛”的情況。

“2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇”原本預定在11月初舉行，論壇主題為“核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀”。相關廣告在社群平台傳播後，“核酸盛世”的說法引發許多批評。

該報道說，新京報昨天刊發一篇題為“‘核酸盛世’不過是又一場低級紅、高級黑”的評論文章。內容指“核酸盛世”的說法“沒有考慮公眾情感，挑逗甚至傷害了公眾情緒”，並認為這樣的主題設定“恐怕是片面將謀取公司利益、發展公司業務放在了首位”。

文章說，這場論壇原定於今年3月舉行，因疫情原因延至11月。9月17日上午查詢得知，本次論壇已將主題更改為“核酸英才今宵會‧共洽產業未來觀”，“或許論壇主辦方也已經意識到此說法的‘低級紅’‘高級黑’本質”。

中共浙江宣傳部9月初才發表文章，指出“低級紅”“高級黑”的6種形式，其中就包括“自我美化、弄巧成拙”的“唱高調”。

不過，這篇文章當天就被下架。

中央社稱，香港明報今天的消息說，至昨晚，論壇組委會發出通知，稱經研究決定取消舉辦該論壇，但沒有說明原因。