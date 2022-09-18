貴州客車側翻27人死 網批為何凌晨載染疫者去隔離

中國/貴陽拉人隔離客車車禍

中國貴州省黔南州今天凌晨發生嚴重交通意外，一輛載有47人的巴士翻側，目前造成27人遇難。此一交通事故因是官方客車徵用拉人運往遠地執行疫情清零隔離而引發格外關注。法新社今天稍早報道稱客車在路途上側翻，但沒有細節。中國網絡有民眾質疑官方凌晨客車上高速是否載人去隔離，應該向社會說明。

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據中央社今天報道稱，貴州巴士發生翻車嚴重事故，造成27人死20人傷。該報道引述新華社消息稱，今天凌晨，貴州黔南州發生嚴重交通意外，一輛載有47人的巴士行駛期間側翻，截至今午12時，事故已造成27人遇難。

而據三都縣公安局通報，事故發生於黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方向）路段，事故中的20名傷者已送院救治。有關部門已緊急趕往現場處置。

目前貴州正處於疫情防控，黔南州部分縣（市）進行臨時區域管控。

因此中國社群平台上有網友問巴士凌晨怎麼上得了高速公路？部份網友更質疑是否拉去隔離出事情？呼籲應該要向社會說明。

中央社稍後消息稱，中國貴州的黔南州今天凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故，官方今天下午證實，巴士為隔離人員轉運車。這起事件再度點燃輿論對於“清零至上”防疫政策的不滿。

今天凌晨，貴州黔南州發生交通事故，一輛載有47人的巴士行駛經過三荔高速公路時翻覆，截至晚上6時，事故造成27人遇難，20人受傷送醫救治。事故發生之後，黔南州三都縣公安局的通報，僅提及發生車禍，強調有關部門已緊急趕往現場處置，然而對於事故發生原因、乘客身分絕口不提。

由於目前貴州正處於疫情防控時期，黔南州部分地區進行臨時區域管控，因此在微博等社群平台上，不少網友認為這班可以在凌晨開上高速公路的巴士，並不單純，乘客極有可能是為了落實清零政策，而被載去隔離的確診者。

根據貴州日報、貴州發布微信公眾號，省委書記諶貽琴、省長李炳軍下午趕赴現場坐鎮指揮，要求有關單位查明事故原因、追究事故責任，同時記取教訓，檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患。這樣的說法等同於證實這輛巴士上的乘客都是要送往隔離的確診者。

官方證實這個消息之後，隨即在中國的網絡上引發大量“清零重於人命”的批評。“貴州高速事故車輛為隔離轉運車”這個話題更衝上微博熱搜首位，截至晚間9時，已有破億次的閱讀量。不少網友批評官方一開始絕口不提這輛巴士是隔離人員轉運車，甚至質疑車輛是轉運車的報道都被下架。

有網友指出，這部車是來自貴陽市的轉運車，貴陽市日前才宣布要在19日達成社會面清零目標，“27條人命是清零的代價，為了實現社會面清零，根本不把老百姓當人。”

也有網友留言表達無力感，“隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人”。有批評稱，“你不關注，我也不關注，大家都不關注。那麼總有一天，我們也會坐上這輛車。 不是這輛車就是那輛車。”