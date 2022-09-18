20大前”欠“穩？ 傳習近平連夜趕回北京

中國/20大

中國國家主席習近平在中共20大前，出訪中亞烏茲別克斯坦，參加上海合作組織峰會，16日會議結束當天匆忙連夜返國。外媒消息聚焦習近平唯獨沒有參見上合峰會閉幕晚宴消息。

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據台媒自由時報今天引述新聞報道，20大未必穩過關？習近平連夜趕回，中國公安部長喊話防“顏色革命”。該報道稱，習近平的嫡繫心腹、中國公安部長王小洪在習近平返抵中國同一天警告執法部門，在20大前夕，須聚焦防範“顏色革命”，還承諾擁護效忠習近平，引發中共20大政權不穩的猜測。

習這次出訪中亞，是他在武肺疫情爆發後近3年來首次外訪，也恰好在事關他第三任期的中共20大之前一個月。外界早前就有不少觀察人士認為，這說明習自認20大連任大局已定，出訪無後顧之憂，結果卻是連夜趕回國，引發猜測。

該報道引述香港《南華早報》18日消息，就在習趕回國的同一天，王小洪在中共中央黨校校刊《學習時報》，發表發題為“新時代公安工作的歷史性成就和變革”的文章，大力捧習。王小洪指出，公安部堅定自覺忠誠核心、擁護核心、跟隨核心、捍衛核心，在任何時候任何情況下都堅決聽從習近平總書記命令、服從黨中央指揮。堅決徹底肅清周永康等人和孫力軍政治團夥流毒影響，及時發現、堅決清除對黨不忠誠不老實的兩面人、兩面派。王小洪還強調，中共20大“要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍”。

該報道稱，習近平在16日上合峰會講話中，要成員國防範所謂外部勢力策動顏色革命。而王小洪也在當天的發文中，強調“公安姓黨”，以及聚焦防範抵禦“顏色革命”。王小洪是習近平的福州舊部，2016年任中國公安部黨委書記兼常務副部長，今年6月接替趙克志擔任公安部部長，他還打破慣例，兼任中央港澳工作領導小組副組長，介入港澳事務。

該報道沒有提及習近平回返北京進一步消息。