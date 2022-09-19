中國芯又出事：中芯國際非執行董事任凱被查

中芯國際

中芯國際非執行董事任凱被指控涉嫌嚴重違紀違法，受到紀律審查及調查。任凱曾任中國國家大基金管理人，而大基金已有多人被查。

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中央社報道，中國半導體行業大地震，包含芯片業大老路軍、丁文武在內，今年7月至今，多名和中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）相關的業界高層被查。大基金複雜的投資關係、運作模式欠缺嚴格監督使貪腐孳生等問題也浮上檯面。

據中國《第一財經》、《南方都市報》報導，中國中紀委國家監委再度發布通報，宣布中芯國際非執行董事任凱由於涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀國家監委駐國開行紀檢組審查和北京市監委監察調查。

據公開資訊，任凱現任中國國家開發銀行管理企業副總裁、華芯投資管理有限責任公司副總裁，他過去曾任大基金的管理人。而上述三間企業的關係極為緊密，華芯投資是由中國國家開發銀行的全資子公司“國開金融”投資成立，華芯投資則是大基金的主要發起人與投資人之一。

報導指出，在任凱之前，今年7月以來，已有多名“大基金”的前任與現任的高層被調查，包含大基金總經理丁文武、前華芯總裁路軍、前華芯投資總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆、前投資二部總經理劉洋等人。

此外，中國前工信部的部長肖亞慶於7月底因涉嫌違紀違法被查落馬。由於工信部負責中國半導體政策，包括對芯片公司的補貼，因此有分析認為“肖亞慶”被查可能也與半導體產業監管有關。

任凱被查的消息傳出後不久，中芯國際發表聲明稱，任凱並不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司“生產經營”、“財務狀況”等產生影響。