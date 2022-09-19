中國鐵路總公司原掌門人盛光祖被開除中共黨籍 司法起訴

中國/貪腐

中紀委網站今天9月19日宣布中國鐵路總公司原黨組書記、總經理盛光祖因嚴重違紀違法，被開除中共黨籍，移送檢方審查起訴。

廣告 繼續瀏覽後續

中紀委網站首先指控這位中國鐵路前部長“政治意識淡漠”，“對抗組織審查”，“熱衷迷信活動”；違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響執行公務的禮品；並指控他“在幹部選拔任用中為他人謀利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利”；

盛光祖還被指控“靠海關吃海關”“靠鐵路吃鐵路”，用人腐敗和用權腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。但中紀委沒有具體透露他收受了多少財務。

盛光祖在2011年2月，時任鐵道部長劉志軍被免職後，從海關總署署長調任鐵道部黨委書記和部長，是中國鐵道部最後一任部長。2013年3月14日，中國鐵道部被分拆。盛光祖轉任鐵路總公司黨組書記和總經理。

降速高鐵

據香港01介紹，盛光祖上任鐵道部長數月後，發生了2011年杭深線動車組列車追尾事故。盛光祖被認為對事故處置不力，2011年12月28日，向國務院作出深刻檢查，隨後他連續多次召開安全會議，最終敲定高鐵降速方案。

從2011年7月1日開始，中國高鐵宣布全面降速運營，時速從350公里降至300公里。

2016年10月，盛光祖退休，但於同年11月被任命為中國人大財經委員會副主任委員。2022年3月25日，中紀委國家監委宣布他因涉嫌嚴重違紀違法正在接受審查和調查。