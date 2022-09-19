墨西哥中部發生7.4級強震 尚未傳出災損報告

墨西哥中部沿海地區周一發生7.4級強烈地震，震源深度15.1公里，為極淺地震，首都墨西哥城有感震。周一的地震與1985年與2017年的大地震發生在同一天（9月19日），另許多人感到難以置信。到目前，還沒有災難損失報告。

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法新社報道，墨西哥國家地震研究所表示， 墨西哥中部的太平洋沿海地區周一發生規模7.4級強震，引發首都墨西哥城的地震警報，但目前尚未傳出相關災損。

墨西哥總統奧夫拉多爾在推特上發文表示， “真誠地希望(地震）不會造成任何嚴重的情況”。

據美國地質調查所稱，周一的強震的震中位於阿奎拉市（Aquila）東南方37公里處，地震深度為15.1公里。

首都墨西哥城市長辛鮑姆在推特上說：“到目前為止，沒有任何損失的報告。”

在首都，市民們剛剛結束抗震演習，半小時地震警報響起，居民們再次跑到街上。37歲的卡琳娜·蘇亞雷斯在首都市中心對法新社記者說：“我們都以為這不是真的！但確實如此(發生了地震）。今天，大地再次強烈震動。”

1985年與2017年的同一天（9月19日）墨西哥發生大地震，分別是墨西哥城規模7.8級地震，以及墨西哥市附近規模7.1級地震，而周一地震發生前一個小時，墨西哥城剛剛舉辦919強震周年紀念的演習，"919巧合"讓許多民眾不敢置信。

2017年9 月19日墨西哥市附近發生 7.1 級地震，造成369人死亡。1985年9月19日，墨西哥城8.1級地震摧毀了墨西哥城中心，造成 10,000 多人死亡。