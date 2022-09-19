數十家人權組織聯名呼籲確保"雪餅"基本權利

中國/人權

2022年9月19日，是中國獨立記者黃雪琴和勞工權利活動家王建兵被捕一周年的日子，包括無國界記者組織，國際特赦組織以及國際人權服務社等人權組織聯名敦促。中國當局尊重並確保兩人在押期間享有各項基本權利。

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牽頭組織此一聯署名的國際人權服務社在網站上介紹說，2021年9月19日，中國廣州警方以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”強行抓捕了黃雪琴和王建兵兩人，並以“防疫”為由對兩人進行了長達五個多月的單獨關押和秘密審訊，兩人於2021年10月27日被正式批准逮捕，2022年3月27日被正式移送檢察院，歷經兩次退回補充偵查後，該案於2022年8月12號首次移送法院。

黃雪琴曾在中國主流媒體擔任調查記者，她關注的議題包括婦女權利、公共利益、官員腐敗、企業污染和邊緣群體等。她還參與了大量#MeToo案件，為遭受性侵和性騷擾的受害者提供支持和幫助。2019年10月17日，她因在香港發表關於反送中運動的文章，被廣州警方刑事拘留3個月。王建兵在非營利機構工作超過16年，他從事的工作涵蓋了教育、殘疾、青年和勞工等各種領域。自2018年以來，他致力於為患有塵肺病等職業病的工人進行權利倡導和提供各種服務，比如提供必要的法律支持。

總部設在巴黎的無國界記者組織也發表聲明呼籲北京釋放中國調查記者黃雪琴，

無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示：“知名記者黃雪琴只是以調查社會議題的方式服務中國民眾，卻因此遭到當局任意拘押，這證明了中國政府決定消滅國內所有殘餘的獨立聲音”，他並要求當局“立即釋放黃雪琴與中國監禁的所有記者及新聞自由捍衛人士”。

中國在無國界記者世界新聞自由排行榜上名列倒數第四，目前至少拘押122名記者，為全球最大的記者監獄。