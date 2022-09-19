烏軍橫渡東北部奧斯基爾河準備攻擊頓巴斯俄軍

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路透社援引烏克蘭方面周一表示，烏克蘭軍隊已渡過奧斯基爾河（Oskil River）控制東岸，準備對東部頓巴斯地區的俄羅斯佔領軍發動攻擊。烏克蘭總統澤連斯基表示，將為奪回淪陷的領土而戰，絕不鬆懈。他表示，烏克蘭軍隊將持續向俄羅斯施壓。

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路透社報道，烏克蘭軍方周一稱，他們已推進跨越奧斯基爾河。烏軍在通訊軟體Telegram上表示，從周日開始，烏軍控制了（奧斯基爾河）東岸。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）也表示，這意味盧甘斯克州離"解除佔領"的狀態已經不遠了。

消息稱，渡過奧斯基爾河是烏軍反攻東北地區哈爾科夫州（Kharkiv）的另一個重要里程碑。這條河向南注入北頓涅茨河（Siversky Donets），而北頓涅茨河婉蜒穿過俄羅斯入侵的焦點頓巴斯地區（Donbas）。

近日來，烏軍推進速度再度減緩，烏克蘭總統澤連斯基表示，這是因為烏軍正在整頓，準備進一步的攻勢。

澤連斯基在對全國發表的談話中表示，要持續對俄羅斯施加壓力。他在每晚例行談話中說：“也許現在你們中的一些人認為，在取得一系列勝利之後，我們現在已經陷入了某種平靜”，“但是這不是平靜。這是在為再次取得一系列勝利做準備。

據烏克蘭軍方表示，烏克蘭部隊分別在東部哈爾科夫地區和南部赫爾松地區（烏克蘭於9月份發起反攻）以及相鄰的頓涅茨克部分地區擊退了俄羅斯軍隊發起的襲擊。

另據路透社援引英國軍方周一表示，過去10天內，俄羅斯很有可能在烏克蘭損失至少4架戰鬥機，使俄方自入侵開始至今，損失的戰機達到約55架。

英國國防部在推特上的每日情報報告中稱，一種可能是，俄羅斯空軍在烏軍推進的壓力下，為了向俄軍地面部隊提供近距離空中支援，承受更大的風險，這是損失升高的部分原因。

報告稱，俄羅斯飛行員的狀況認知能力通常很差。"隨着前線快速移動，一些飛機很可能誤入敵方領土且進到更密集的防空區。"