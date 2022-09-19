猴痘：中國流行病專家建議避免與外國人接觸

中國/猴痘

在中國出現首例猴痘病例後，中國的一位高層衛生官員敦促民眾避免 "與外國人的直接皮膚接觸"，引發熱議。

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中國在上周五（9月16日）記錄到第一例猴痘確診病例，患者是一位最近進入中國並正在接受新冠檢疫的人。

"為了預防猴痘感染"， 中國疾病預防控制中心首席流行病學家吳尊友，在微博上寫下幾點建議：其中第一條是"不要與外國人有直接的皮膚接觸。他還呼籲民眾避免與三周內從境外回國的人、以及陌生人發生肌膚接觸；吳尊友保證說，中國有嚴格的反猴痘政策，其中包括對邊境的出入管制，和對人員抵達中國後進行強制性檢疫，迄今已阻止了猴痘在中國的傳播，但他也警告說可能 有"漏網"病例的出現。

吳尊友的帖子，上周末在中國被多個社交網絡分享並引發熱議，但是原帖的評論區已經被禁用。

法新社報道說，在對他的帖子截圖發表評論的人中，一些人嚴詞批評這是"歧視"，另一些人則指出，自從實行打擊新冠病毒的限制措施開始以來，許多居住在中國的外國人無法離開中國。並提問說"你知道最近幾年有很多外國人留在中國嗎？

此後，吳尊友在微博上的原帖被修改，估計是為了低調處理剛開始的網絡爭議。

現在建議只針對 "避免接觸最近三周內，來自外國猴痘疫區、並可能感染猴痘的外國人。

上周五，中國西南部重鎮重慶的衛生部門在一份報告中說，中國報告的猴痘病例是在患者出現了，包括皮疹在內的癥狀後，被確診的。報告稱，患者立即被隔離，目前情況穩定，報告還補充說傳播的風險很低。

猴痘以高燒開始，並迅速發展為皮疹。

這種疾病通常在感染的兩到三周後自動痊癒，但有可能導致嚴重的併發症，其中包括細菌感染。

根據世衛組織對猴痘確診病例的統計，截至9月7日，在125個國家有54,709個確診病例，死亡18人，其中98%的病例發生在歐洲和北美。