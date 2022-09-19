背射採訪記者 警方稱「非不合理」濫權投訴「無法證實」

香港，法制

香港的投訴警察機製備受批評，近日再添一例。一名時任商業電台記者採訪2019年抗爭運動時，被防暴警察推開和驅趕後轉身跑開時，被警員從後發射海綿彈，以致背囊亦被射穿，在有現場影片的情況下，時任警務處長鄧炳強曾表示，已就事件訓斥警員。但警方內部的投訴課近日通知投訴人，其投訴警員濫權的指控「無法證實」，而覆檢警方投訴調查報告的法定組織亦已通過警方的裁定。相關前記者指，警方說法與事實不符，考慮提出複核。

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現已擢升為保安局局長的鄧炳強今(19日)早回應時指出，事件中，警員有改善空間，會以「訓斥」的方式提醒前線改善，但仍然要交投訴警察課和法定的「獨立監察警方處理投訴委員會」詳細檢視，他尊重調查結果。鄧被追問時強調，指警員有改善空間未必等於調查結果有錯。

事發2019年11月中反對修訂逃犯條例運動期間，記者凌晨在旺角採訪示威者堵路活動時，警方作出驅散行動，綜合網上片段和時任商台記者鄭先生憶述，兩次「接觸」都是警員拍打或推開他，第二次是他發現有防暴警員與在場其他記者發生推撞，於是走近拍攝並叫出警員的「行動呼號」，該警員以手撥開他的手，聲稱要作出拘捕，他於是轉身離開，在聽到一下防暴槍聲後，他曾停步並表明自己的記者身分。他其後發現背囊被射穿，現場發現海綿彈彈頭。鄭先生同年12月向警方投訴，指向他發射海綿彈的警察濫用職權。

事隔近三年，投訴警察課今年8月去信通知他，稱指控屬「無法證實」，而監警會亦已通過警察課的調查結果。根據機制，監警會沒有調查權力，只能列席會議及就被指「自己人查自己人」的警察投訴課的調查結果進行查詢，然後決定是否通過。

根據投訴警察課的信函，由於當時現場環境混亂，防暴警察為保障當事人安全，要求他離開，惟當事人未有理會，更衝前觸碰警員的手部後「轉身逃走」，認為有關警員追捕當事人及發射海綿彈「並非不合理」，所以裁定指控「無法證實」。根據監警會網頁，這意味投訴人的指控沒有充份證據支持。

現已離職的鄭先生今(19日)早在商台響應調查結果時指出，當時是防暴警員「主動接觸我手部，並非我主動接觸」，二人手部才有觸碰。他又指出，他當時身穿寫有記者字樣的反光衣和配戴記者證；被海綿彈擊中後，亦曾停步並高呼記者身分，警員亦隨即轉身離開，沒有繼續追他。警方現時的說法與事實不符。他表明考慮複核投訴結果，又質疑現行機制是否可信，期望監警會作出交代。

商台新聞及公共事務部響應時亦批評警方結論與該台理解的事實不符，指記者並非被追捕而逃走，將要求警方複核並交代事件。該台續稱，鄧炳強曾兩度在該台節目中表示，已就事件訓斥涉事警員，就案件作紀律覆檢，證明涉事警員有不對的地方。

香港記者協會主席陳朗升提出質疑，指記者並無武器在身，警員發射海綿彈的目的何在，所使用武力是否與實際情況相稱。他又反問，倘若警方認為記者觸碰警員手部有問題，為何未有當場警誡或拘捕記者？開槍後亦未再上前追捕。

根據《明報》向警方索取的資料，截至5月底，投訴警察課收到1949宗與反修例示威相關的投訴，當中138宗與傳媒有關。警方未有透露裁定指控屬實的有多少宗，但根據公開數據顯示，涉及記者投訴獲證明屬實的，不足5%，包括警員以粗言穢語喝罵記者及執勤時制服未有展示任何識別等。至於阻礙記者採訪、扯下記者防毒口罩等投訴，則未見投訴成立。