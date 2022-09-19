英女王伊麗莎白二世下葬儀式在溫莎聖喬治教堂舉行

英國/女王/葬禮

英女王伊麗莎白二世盛大葬禮之後，載着女王靈柩的靈車抵達女王最後的安息之地溫莎城堡，女王將與丈夫菲利普親王一起長眠在聖喬治教堂的皇家墓穴內。法新社說，英國國王查理三世和王室成員、英國政要以及來自世界多國的元首和代表等約兩千多人出席了在倫敦西敏寺舉行的葬禮，向這位跨越時代的君主告別緻敬，為世界歷史輝煌的一頁畫上了句號。

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法新社報道，歷時約一小時的女王葬禮儀式結束前，全英國默哀兩分鐘。女王靈柩隨後由英國國王查理三世率領王室成員以及3千名軍人組成的隊伍護送，靈柩繞行女王生前工作和居住的白金漢宮，以及倫敦多個著名地標抵達海德公園的威靈頓拱門。

來自英國和世界各地的大批民眾在女王靈車經過的道路兩旁為女王送行。

路透社報導，葬禮進行時，在海德公園有人擦拭眼淚，有人啜泣，隨後，許多小孩被抱在空中或坐在父母肩膀上，看着女王靈車經過。

群眾中也有人為盛大的國葬和激勵人心的音樂鼓掌，表達他們對女王的敬愛。人群透過大型電視屏幕觀看葬禮的過程。群眾中有些人身穿黑衣，沉默表情憂傷。其他人則穿著鮮艷的衣服，說他們想慶祝女王的一生。

來自英國各地及其他地區的男女老幼，許多人徹夜露宿，等待葬禮的舉行。在葬禮開始前一個多小時，倫敦市中心所有觀看區域都已擠滿人群。當局曾預計前來首都參加這場國葬的人將多達100萬。

全英國各地的大小城鎮，也都安排了大型螢幕播放國葬以及當天其他相關活動。

葬禮之後，英國國王查理三世及王室成員在溫莎城堡聖喬治教堂舉行私人葬禮，約800名賓客參加。伊麗莎白二世與已故王夫菲利普親王合葬於聖喬治教堂的皇家墓穴內。