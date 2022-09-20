俄欲以假公投吞併烏佔領區 西方形容一場鬧劇

俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月14日，烏克蘭軍人駕駛一輛自動火炮車在頓涅茨克地區奪回的Dolyna地區行駛。

俄軍在烏克蘭東部、南部節節敗退、烏軍反攻越來越凌厲之際，莫斯科在烏克蘭四個地區扶植的親俄傀儡周二宣布緊急舉行“入俄公投”，隨即遭歐美譴責為“假公投”，“挑釁”、“鬧劇”，表示永遠不會承認假公投結果。烏克蘭則誓言，俄羅斯的威脅將被徹底“清算”。

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烏東分裂武裝把持的頓涅茨克、盧甘斯克，以及南部的赫爾松及紮波羅熱周一宣布，將於本月23-27日舉行“入俄公投”。這一舉動被認為是傀儡政權恐懼失敗的絕望之舉，也被視為普京政權面對烏克蘭大反攻試圖扳回局面的絕望一招。

俄羅斯吞併烏克蘭部分佔領區的招數立即被西方國家戳破是“假公投”，法國總統馬克龍形容所謂公投不過是一場“鬧劇”，“挑釁”，“不會產生任何法律後果”。馬克龍形容，“這是俄羅斯在上演的一場鬧劇”。

在紐約出席聯大的馬克龍還補充說，唯一存在的事實是，俄羅斯發動了這場戰場，烏克蘭在抵抗俄羅斯侵略，以及我們希望終結戰爭。

德國總理朔爾茨表示，“假公投是不可接受的。”美國國家安全顧問沙利文表示，俄羅斯決定的不過是一場拙劣的“假公投”，“美國永遠不會承認俄羅斯以所謂公投名義吞併的烏克蘭土地。”北約揭露俄羅斯舉行假公投是戰爭升級行為。

俄羅斯傀儡政權將採取與俄羅斯並吞克里米亞同樣的方式，2014年，俄軍佔領烏克蘭克里米亞，通過舉行所謂“入俄公投”並吞，國際社會認為這一公投是非法的，無效的。

烏克蘭總統府周二揭露俄羅斯操縱“假公投”，指出這是俄羅斯出於“對失敗的恐懼”而進行的“訛詐”，基輔警告，俄羅斯的威脅將被徹底“清算”

烏克蘭外長庫爾巴保證，烏克蘭不理會俄羅斯威脅， "繼續解放被佔領的土地"。

俄羅斯扶植的烏克蘭分離政權緊急宣布舉行“入俄公投”，顯然與9月初以來俄軍在烏軍強大反攻下匆忙逃離哈爾科夫地區有重大關係。烏克蘭軍隊同時在南部赫爾松地區發動反攻，不斷蠶食俄軍地盤。另外，烏軍還在莫斯科春季已經百分之百控制的盧甘斯克州境內開展攻勢。

基輔希望重新奪回比羅戈里夫卡村(Bilogorivka)，5月份俄羅斯在征服該村時付出了沉重的代價，當時俄羅斯軍隊在試圖渡過錫維爾斯基頓涅茨河時遭到了滅頂之災。被摧毀的裝甲車的圖像傳遍了全世界。

在20公里外的錫韋爾斯克(Siversk)，烏克蘭大炮正在炮擊俄羅斯陣地。