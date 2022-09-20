德國經濟部長欲阻止中遠集團入股漢堡港運營公司

中德關係

據《柏林日報》報道，在中美關係和台海局勢日益緊張的情況下，德國政府也在收緊對華政策。綠黨籍德國經濟部長哈貝克希望阻止中國航運公司中遠集團入股漢堡港Tollerort集裝箱碼頭的運營公司。

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中方希望以35%的比例入股。但哈貝克反對港口運營商HHLA的計畫。哈貝克向路透社表示，他“傾向於禁止這樣做。雖然該集裝箱港口只是港口的一小部分，但中國可以影響貿易。”哈貝克認為，“總的來說，我們應該對中國在歐洲的投資更具批評性。”

德國《世界報》報道說，哈貝克和漢堡港口代表就中方入股交易展開了對峙。就哈貝克打算阻止中遠入股漢堡港一事，漢堡方面認為這是一場“災難”。就在上周，漢堡港代表警告德國政府，不要禁止中遠集團進入集裝箱碼頭的計畫。漢堡港市場部董事Axel Mattern說：“中國人進入運營公司對港口來說是一個巨大的收穫，而不是一種威脅，尤其是中遠公司很快就會成為世界上最大的航運公司。拒絕中國人不僅對港口，而且對德國都是一場災難。”社民黨籍漢堡市長Peter Tschentscher也贊成中方入股，說這有利於港口提高產能和作用。

《世界報》繼續報道說，自紅綠黃聯盟上台以來，新政府已決定要改變前任默克爾的對華友好政策。尤其是綠黨在經濟部長哈貝克和外長貝爾博克的敦促下，要求對中國採取更嚴厲的政策。德國新政府把中國損害人權的行為明顯擺放在更重要的位置上。

據路透社消息，德國經濟部數周來一直在秘密研究一整套措施，以促使德國公司拋棄中國，轉向其他亞洲國家。目前正在考慮的措施有國家投資和出口擔保。德國復興信貸銀行還將研究是否可以縮減其中國項目，以便為德國企業在印尼等其他亞洲國家的業務提供更多貸款。即便較小的計畫，如貿易展銷會或與中國的經理培訓，也將受到審查。哈貝克向各公司非正式地表示，不再希望與中國進行某些活動