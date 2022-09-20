拜登表態願協防颱灣 美國安顧問重申對台政策不變

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美國總統拜登接受媒體專訪時再度提到美國將協防颱灣，而白宮國安顧問沙利文周二澄清拜登言論並未改變美國一中政策，"美方持續反對片面改變台海現狀，以維持台海和平穩定"。

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中央社消息，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目"60分鐘"（60 Minutes）18日播出拜登專訪。拜登在被問及如果中國武力犯台，美軍是否會出兵協防颱灣時果斷回答："會，如果發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。"

主持人為求確認追問道，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，如果中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說："對。"

這是拜登上任以來，第4度公開表態如果台灣遭受中國攻擊，美軍願意協防颱灣，也再次引發外界關注美國的台灣政策是否作出調整。

白宮安全顧問沙利文周二在白宮媒體簡報被問及拜登的說法是否意味美國對台政策調整時指出，正如拜登在訪問中所說的，美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平。

他指出，拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，"他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策"。

沙利文指出，拜登在這次訪問中被問到一個假設性問題。他在5月訪問東京時也被問及類似問題，當時他也給出與這次專訪類似的答案，事後有人問他是否做出重大政策改變的宣示，拜登表示，"不，我沒有。"

沙利文表示，當美國總統想要宣示政策改變時，"他就會這樣做。但他（指拜登）沒有"。

沙利文說，"拜登是個直言不諱且率直的人，他回答一個假設性問題，以前也有過類似的答覆。他也很清楚表示並未改變美國對台政策，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定"。